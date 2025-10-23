Dinamo izlazi na megdan Šveđanima u poznatnom sastavu: Upitna je samo jedna pozicija...

Nogometaši Dinama u četvrtak nastavljaju svoj europski pohod. U trećem kolu Europa lige gostuju kod švedskog Malmöa (21:00, Arena Sport 1) i traže treću uzastopnu pobjedu, kojom bi zadržali vodeću poziciju u skupini.

U Švedsku su otputovali svi osim ozlijeđenog Kevina Theophilea, a najbolja vijest za Dinamo je povratak Mateja Lisice, koji je potpuno spreman i u odličnoj formi.

Trener Mario Kovačević neće mijenjati dobitnu postavu, Dinamo će protiv Malmöa istrčati u istom sastavu kao i protiv Fenerbahçea. Na bekovima će biti Valinčić i Goda, u sredini Mišić, Zajc i Ljubičić, a napad će predvoditi Lisica, Beljo i Hoxha. Na vratima je standardni Ivan Nevistić. Postoji opcija da Stojković ili Bakrar zamjene Ljubičića ili Lisicu, ali taj potez Kovačević vjerojatno neće napraviti.

Tekstualni prijenos utakmice Dinamo - Malmo pratite na portalu Net.hr!

Kao moguće opcije s klupe nameću se Bakrar, Stojković, Villar i Varela, koji bi mogli dobiti minutažu tijekom susreta.

