PLAVI TRENIRALI, ROSSONERI ŠETALI / Dinamo i Milan odradili posljednje treninge: Večer prije velike bitke procurio mogući sastav Plavih

Nogometaši Dinama odradili su posljednji trening na stadionu Maksimir uoči sutrašnjeg ogleda 5. kola E skupine Lige prvaka protiv Milana. Dinamov trener Ante Čačić na konferenciji za novinare nije želio otkriti sastav s kojim će se suprostaviti "Rossonerima", tek kako u momčadi nema većih problema i svi igrači su spremni za važan ogled. I to je najbitnije, da se zdravstveni bilten zadovoljavajući... "Stanje u momčadi je dobro, svi su na dispoziciji. Ovo je naša 26 utakmica ove sezone, veliki je uspjeh i da imamo toliko zdravih igrača," kazao je Čačić. "U Milanu smo vidjeli da protiv njih možemo igrati. Igrači su svjesni da nije drastična razlika u kvaliteti i da ako ćemo pružiti svoj maksimum, šanse nam rastu," dodao je. Dinamo je ove sezone u Ligi prvaka igrao u 3-5-2 formaciji, pa je izgledno da će i sutra Čačić tako posložiti karte. Dakle, možemo očekivati sastav, prema onim informacijama koje su se pojavile u medijskom eteru: Livaković - Ristovski, J. Šutalo, Perić - Moharrami, Ademi, Mišić, Ivanušec, Ljubičić - Oršić, Petković. S druge strane momčad "Rossonera" nije trenirala u Zagrebu dan uoči utakmice, već je to odradila u kampu u Milanellu u ponedjeljak ujutro. Termin zagrebačkog treninga su iskoristili tek za šetnju glavnim maksimirskim terenom. Kamere su bile fokusirane i na Antu Rebića, bivšeg hrvatskog reprezentativca, jednog od protagonista povijesnog hrvatskog srebra u Rusiji na SP-u 2018. Što se tiče Dinamovog suparnika, Milanov strateg Stefano Pioli protiv Dinama ne može računati na prvog vratara Mikea Maignana koji je ozlijedio list na utakmici francuske reprezentacije protiv Austrije u rujnu i vjerojatno će propustiti Svjetsko prvenstvo. Umjesto njega brani iskusni Rumunj Ciprian Tatarusanu. Izvan stroja su i Zlatan Ibrahimović, Davide Calabrija, te Alexis Saelemaekers, dok je Fikayo Tomori otpao zbog crvenog kartona zarađenog u u posljednjoj europskoj utakmici protiv Chelseaja na San Siru. Nakon dva poraza od trenutačnog lidera skupine Chelseaja - uz pet primljenih golova, bez postignutog gola, Milan se, baš kao i Dinamo našao u teškoj situaciji. Milan je pod vodstvom Stefana Piolija osvojio prvi "Scudetto" u desetljeću, ali i dobio samo dvije od 10 utakmica u elitnom europskom razredu, izgubivši šest puta. Talijanski mediji su objavili kako se Milan očajnički želi plasirati u osminu finala jer bi ulazak u knock-out fazu Lige prvaka navodno donio najmanje 60 milijuna eura prihoda. "Treniramo dobro, naviknuli smo na ovaj nivo. U dobroj smo formi. Moramo biti pažljivi, kompaktni. Ne smijemo ispadati iz ritma, to nam se ne smije dogoditi. Svaka utakmica je posebna i teška. Svaku utakmicu igramo kao da nam je zadnja. Svakako da je bitna, ali ne i najbitnija. Što se tiče taktike i psihološkog pristupa, ne trebam dodatno motivirati igrače," poručio je Pioli. VJEROJATNI SASTAVI DINAMO - Livaković - Ristovski, J.Šutalo, Perić - Moharrami, Mišić, Ademi, Ljubičić, Ivanušec - Oršić, Petković. MILAN - Tatarusanu - Kalulu, Gabbia, Kjaer, Hernandez - Tonali, Bennacer - Messias, De Ketelaere, Leao - Giroud