KAŽNJEN I HAJDUK /

18. kolo SHNL-a davno je prošlo, ali Dinamo je sad kažnjen zbog poruke BBB-a Tomaševiću

18. kolo SHNL-a davno je prošlo, ali Dinamo je sad kažnjen zbog poruke BBB-a Tomaševiću
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Hajduk mora platiti 10.700 eura kazne zbog pirotehnike i rasizma

3.1.2026.
14:52
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Dva tjedna su prošla od posljednjeg kola jesenskog dijela prvenstva u SHNL-u, ali još svi dojmovi nisu zbrojeni pa je tek sada disciplinska komisija SHNL-a uručila kazne klubovima.

U 18.kolu najviše mora platiti Dinamo. 7 tisuća eura modri klub mora platiti zbog bakljade Bad Blue Boysa, a pet tisuća eura zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, a u tu kaznu ulazi transparent protiv Tomislava Tomaševića "Za dom spremni! I kaj ćemo sad, gradonačelniče". 

Hajduk mora platiti 10.700 eura kazne zbog pirotehnike i rasizma, a kažnjena je i Rijeka zbog pirotehnike Armade na utakmici s Vukovarom sa šest tisuća eura.

