Dinamo pustio karte za derbi na Poljudu u prodaju: Evo cijene i koliko ih je

Nakon što je Dinamo minimalnom pobjedom nad Rijekom (1-0) prošlog vikenda oživio svoje šanse u borbi za vrh, sada ga očekuje novi ispit — gostovanje kod Hajduka u najvećem derbiju domaćeg nogometa - u sklopu 33. kola SuperSport HNL-a.

Utrka za prvaka ulazi u dramatičnu završnicu. Pet kola prije kraja prvenstva Rijeka i Hajduk dijele prvo mjesto s identičnim brojem bodova, a Dinamo sa minimalnim zaostatkom vreba svoju priliku. Svaku od ove tri momčadi očekuju još četiri susreta, odnosno 360 minuta igre koji će odlučiti o sudbini naslova.

Nedjeljni okršaj na Poljudu mogao bi biti presudan. Poraz bi za bilo koju stranu značio gotovo siguran kraj snova o tituli. Hajduk u derbi ulazi opterećen lošim nizom rezultata dok Dinamo stiže s uzlaznom formom, što jamči vatrenu atmosferu na punom Poljudu.

Maksimirski klub potvrdio je da će ih u Splitu bodriti gotovo 1800 navijača.

"Dinamo je na raspolaganje dobio 1794 ulaznice za gostujuću tribinu. Cijena ulaznice iznosi 5€. Prodaja za vlasnike godišnjih ulaznica bit će u ponedjeljak, 28. travnja od 9 do 19 sati. Prodaja za članove kluba bit će u utorak, 29. travnja od 9 do 19 sati. Prodaja za sve ostale navijače bit će u srijedu, 30. travnja od 9 do 19 sati (u slučaju da se ulaznice ne rasprodaju). Ulaznice se prodaju isključivo na Ticket pointu, a jedna osoba može kupiti maksimalno pet ulaznica", poručili su iz Dinama, dodavši motivacijsku poruku: "Zaplavimo Split!"

