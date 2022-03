Protagonist povijesnog srebra hrvatske nogometne reprezentacije Dejan Lovren mogao bi se vratiti u Dinamo. Kako navodi ruski portal Metaratings.ru, Lovren još uvijek nije donio odluku hoće li se vratiti u Sankt-Peterburg nakon što završi reprezentativna stanka. Odluči li suspendirati ugovor, Dinamo će mu poslati ponudu i dovesti ga do kraja sezone. Lovren se trenutno nalazi s reprezentacijom Hrvatske u Dohi. Posljednje vrijeme proveo je u Zagrebu zbog ozljede...

'Ako se ne odluči za povratak, Dinamo će Lovrenu ponuditi ugovor'

"Zagrebački Dinamo ponudit će braniču hrvatskog Zenita Dejanu Lovrenu ugovor do kraja sezone ako se odluči ne vratiti u Rusiju", stoji u pisanju ruskog novinara.

Kako je postalo poznato web siteu Metaratings.ru, iskusni branič još nije donio konačnu odluku o povratku u Zenit nakon probnih utakmica hrvatske reprezentacije u Kataru protiv Slovenije i Bugarske, a klub iz Sankt Peterburga nije obavijestio ni o suspenziji ugovora...

No, ako se to dogodi, branič će vjerojatno ostati u Hrvatskoj do kraja sezone. Dinamo mu je spreman ponuditi privremeni ugovor, te se u principu čeka samo Lovrenova odluka. S ograničenim mogućnostima u Europi, Lovren bi ga mogao potpisati, stvar je prilično realna, ali nije sigurna...

Naime, u ruskom medijskom prostoru pojavilo se i ime drugog mogućeg odredišta Vatrenog. Naime, prema prenošenju tamošnjeg SportsDailyja, Lovren bi mogao i put Premijer lige, u West Ham kod Nikole Vlašića.

Branič Zenita Dejan Lovren mogao bi prekinuti ugovor s klubom iz Sankt Peterburga i preseliti u West Ham, izvijestio je Liverpool World.

UEFA omogućila suspenziju ugovora i mogućnost da zaigraju negdje drugdje'

UEFA je zbog napada na Ukrajinu omogućila igračima koji igraju u ruskim klubovima da suspendiraju ugovore i da u drugim klubovima odigraju ostatak sezone. Rusiju su već napustili deseci stranih nogometaša, među kojima i povremeni hrvatski reprezentativac Filip Uremović, koji će do kraja sezone igrati u Sheffield Unitedu.

Metaratings je ranije pisao da Hrvatski nogometni savez vrši pritisak na Lovrena da se ne vrati u Rusiju, no iz HNS-a su to demantirali. Ipak, radi se o portalu koji je, primjerice, prošle godine prvi objavio kako će Ivica Olić postati trener moskovskog CSKA. Zenit je 2. ožujka raskinuo ugovor s ukrajinskim braničem Jaroslavom Rakitskijem prije roka.

Lovren je u kolovozu 2020. prešao iz Liverpoola u Zenit. Ove sezone odigrao je 19 nastupa u svim natjecanjima bez golova. Prema mjerodavnom portalu Transfermarkt, vrijednost transfera igrača procjenjuje se na 7 milijuna eura. Njegov ugovor sa Zenitom traje do 30. lipnja 2023. godine.

Ove sezone 32-godišnji branič je za Zenit upisao 19 nastupa i nije postigao nijedan gol. Lovren je u Zenit došao iz Liverpoola u kolovozu 2020. Iznos transfera procjenjuje se na 12 milijuna eura.

Zenit je u 22 utakmice osvojio 48 bodova i zauzima prvo mjesto na ljestvici ruske prve lige. U sljedećem kolu ruskog prvenstva momčad Sergeja Semaka igra u gostima kod Sočija. Dvoboj će se održati 3. travnja u 19 sati po moskovskom vremenu.