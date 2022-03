Još otkako je počeo rat u Ukrajini i otkako su zemlje Zapada udarile teške sankcije Rusima, a mnoge javne osobe, sportaši, poduzetnici, umjetnici, javno izrazili protivljenje ruskoj agresiji, postavlja se pitanje što će biti s hrvatskim nogometašima koji nastupaju za ruske klubove.

Mnogi strani nogometaši napustili su Rusiju odmah po početku rata, suspendiravši ili raskinuvši svoje ugovore, ali još se uvijek ne zna u kakvom je statusu Dejan Lovren, kapetan ruskog Zenita i reprezentativac Hrvatske.

Ruski portal Metaratings tvrdi kako se Lovren spreman vratiti u Sankt Peterburg, ali mu to ne dozvoljava Hrvatski nogometni savez. Lovren je ključna figura Zenita, kapetan je i otkako je 2020. godine došao u klub stekao je golemu slavu, a trenutno se sprema za nastup za Hrvatsku, koja sljedeći tjedan igra prijateljske utakmice protiv Slovenije i Bugarske u Dohi.

'Strahujemo da će ih poslušati'

FIFA je omogućila igračima da suspenidraju svoje ugovore s klubovima i do kraja sezone nastave igrati negdje drugdje i mnogi su to iskoristili, ali Lovren još nije. Ruski medij tvrdi kako se Lovren želio vratiti nakon reprezentacijske pauze u Zenit, ali vele da mu HNS savjetuje da to ipak ne napravi i da suspendira ugovor s klubom.

"U Zenitu su svjesni aktualne situacije, no ne mogu na nju utjecati. Klub strahuje da bi Lovren mogao prihvatiti HNS-ov prijedlog i odbiti se vratiti u Sankt-Peterburg", navodi se tako u tekstu.