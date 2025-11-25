Diego Simeone priznao koji klub bi htio trenirati: 'Njihovi brojevi govore sami za sebe'
Simeone je odgovorio na pitanje o budućnosti na konferenciji za medije uoči utakmice njegovog Atletico Madrida i Intera u Ligi prvaka
Diego Simeone, trener Atletico Madrida, na konferenciji za medije uoči utakmice s Interom u Ligi prvaka otkrio je da bi jednoga dana htio sjesti baš na klupu Nerazzurra.
Utakmica između Atletica i Intera igra se u srijedu u Madridu, a uoči nje španjolski klub je na 17. mjestu ljestvice sa šest bodova, dok je Inter treći sa stopostotnim učinkom i 12 bodova.
"Inter igra vrlo dobro, imaju karakter i vrlo jasan napadački obrazac. Imaju nevjerojatnu momčad. Dominirali su cijelu utakmicu protiv Milana, imali su prilike za gol i mogli su pobijediti. Svakako su igrali na pobjedu. Što se tiče Lige prvaka, njihovi brojevi govore sami za sebe", izjavio je na početku Simeone.
Sve o ligi prvaka čitajte na Net.hr-u
Pri kraju konferencije talijanske novinare je zanimalo bi li Simeone, koji je za Inter igrao od 1996. do 1999. godine, htio u budućnosti postati trener Nerazzurra.
"Ne znam što će biti, ali da, vidim se jednog dana kao trener Intera", priznao je Diego Simeone.
POGLEDAJTE VIDEO: Obrvan pred SP: 'Vjerujem u djevojke, bit će teško, ali možemo iznenaditi'