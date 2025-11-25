FREEMAIL
IZNENAĐENJE? /

Diego Simeone priznao koji klub bi htio trenirati: 'Njihovi brojevi govore sami za sebe'

Diego Simeone priznao koji klub bi htio trenirati: 'Njihovi brojevi govore sami za sebe'
Foto: Burak Akbulut/afp/profimedia

Simeone je odgovorio na pitanje o budućnosti na konferenciji za medije uoči utakmice njegovog Atletico Madrida i Intera u Ligi prvaka

25.11.2025.
18:35
M.G.
Burak Akbulut/afp/profimedia
Diego Simeone, trener Atletico Madrida, na konferenciji za medije uoči utakmice s Interom u Ligi prvaka otkrio je da bi jednoga dana htio sjesti baš na klupu Nerazzurra.

Utakmica između Atletica i Intera igra se u srijedu u Madridu, a uoči nje španjolski klub je na 17. mjestu ljestvice sa šest bodova, dok je Inter treći sa stopostotnim učinkom i 12 bodova.

"Inter igra vrlo dobro, imaju karakter i vrlo jasan napadački obrazac. Imaju nevjerojatnu momčad. Dominirali su cijelu utakmicu protiv Milana, imali su prilike za gol i mogli su pobijediti. Svakako su igrali na pobjedu. Što se tiče Lige prvaka, njihovi brojevi govore sami za sebe", izjavio je na početku Simeone.

Pri kraju konferencije talijanske novinare je zanimalo bi li Simeone, koji je za Inter igrao od 1996. do 1999. godine, htio u budućnosti postati trener Nerazzurra.

 "Ne znam što će biti, ali da, vidim se jednog dana kao trener Intera", priznao je Diego Simeone.

Diego Simeone priznao koji klub bi htio trenirati: 'Njihovi brojevi govore sami za sebe'