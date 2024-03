Dinamo je u Solunu izgubio od PAOK-a 5:1 u uzvratnoj utakmici osmine finala Konferencijske lige i ispao iz Europe. Plavi su u utakmicu ušli s dva gola prednosti iz prvog susreta odigranog prije tjedan dana na Maksimiru, no ta njihova prednost poništena je već nakon malo više od pola sata u Solunu, a do kraja utakmice PAOK je stigao do uvjerljive pobjede za četvrtfinale KL.

Veliki debakl Plavih i ispadanje iz Europe odjeknuo je u regiji, a utakmica se s velikom pažnjom pratila u Srbiji. Njihovi mediji puno su pažnje posvetili ovom susretu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"PAOK izbacio i ponizio Dinamo. Zagrepčani došli sa dva gola kapitala, pa 'pomodrili' u paklu Soluna! Srbin ih dotukao petardom", piše Kurir, a na istom tragu je i Informer koji piše:

"Potop Dinama, Živković dotukao Hrvate!"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"PAOK petardom izbacio Dinamo iz Evrope, Živković golom dotukao Modre", naslov je na Telegrafu, a B92 izdvaja:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Potop Dinama u Solunu – Živković pečatirao crno-bijelu renesansu."