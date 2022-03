Legendarni hrvatski napadač i bivši šef HNS-a, Davor Šuker, pratit će El Clasico iz Los Angelesa komentirajući utakmicu u klubu navijača tog sjevernoameričkog grada.

“Čast mi je što ću komentirati tu utakmicu, a još više što ću to napraviti s grupom navijača Real Madrida koji nose klub u sebi i koji s tolike udaljenosti uvijek podržavaju Real Madrid”, izjavio je za Marcu bivši napadač Kraljevskog kluba.

“Želim vidjeti pobjedu Madrida. U to ne sumnjam jer se smatram igračem Reala i kao takav uvijek želim da pobijede, a još više kad igraju s Barcelonom”, dodao je Šuker.

"Uvjeren sam da nas čeka dobra utakmica jer je Barca sve bolja, ali čini se da Real pod Ancelottijevom palicom kontrolira prvenstvo”, rekao je te je dodao kako La Ligu uopće nije jednostavno osvojiti.

"Razina klubova je porasla i utakmice nije lako pobijediti kao što je prije bilo”, istaknuo je.

Uz to je dodao kako je za Real veliki hendikep što su ostali bez Kaima Benzeme za ovaj susret, ali je naglasio kako prvenstvo osvajaju momčadi, a ne pojedinci.

“Koji će igrač činiti razliku? Luka Modrić će biti najbolji. U ovakvim utakmicama njegova klasa uvijek dođe do izražaja. On je drugačiji i svaki put je sve bolji. To što radi je nevjerojatno. Ako će igrati dobro Real će biti bliže pobjedi”, naglasio je te je za kraj istaknuo kako preokret protiv PSG-a nije ništa neobično za Real.

“Nitko s tim dresom na sebi nikad ne odustaje. Ova pobjeda bi mogla promijeniti sve i pomoći Madridu da nastavi pobjeđivati”, poručio je.