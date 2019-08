DAVID SRUŠIO GOLIJATA: Novak u ligi očitao lekciju njemačkom velikanu; u potpunosti su ih uništili

Union Berlin na domaćem terenu priredio iznenađenje, svladavši u subotu Borussiju Dortmund sa 3-1

Novak u Bundesligi Union Berlin na domaćem je terenu priredio iznenađenje, svladavši u subotu Borussiju Dortmund sa 3-1. Dvostruki strijelac za Union Berlin bio je Marius Bülter (22, 50), a jedan pogodak dodao je Sebastian Andersson (75), dok je za Borussiju Dortmund gol zabio Paco Alcácer (25).

PERIŠIĆ BRILJIRAO ZA BAYERN: Bavarci na krilima fantastičnog Hrvata demolirali suparnika; Allianz Arena poklonila se Ivanu

Nogometaši Leipziga zadržali stopostotni učinak

Jedino su nogometaši Leipziga zadržali stopostotni učinak nakon tri kola. Oni su dan ranije u gostima svladali Borussiju iz Moenchengladbacha sa 3-1.

U 3. kolu Bundeslige Ivan Perišić zabio je svoj prvi gol u dresu Bayerna, a bio je i asistent za 1-1. U strijelce se ponovno upisao i veznjak Wolfsburga Josip Brekalo.

Bayern razvalio Mainz

Na Allianz Areni nogometaši Mainza iznenadili su domaćine ranim vodstvom, u 6. minuti strijelac je bio Jean-Paul Boëtius. No, do kraja prvog poluvremena sve je sjelo na svoje mjesto. Na 1-1 poravnao je francuski reprezentativni branič Benjamin Pavard u 36. minuti, i to nakon što ga je uposlio Ivan Perišić, koji je lijepo ubacio ma drugu vratnicu.

Bayern je poveo pogotkom Davida Alabe u 45. minuti, a na 3-1 povisio je Ivan Perišić, koji je u 54. minuti zabio glavom, a asistencijom mu je uzvratio Pavard. Do kraja za Bayern, kojeg vodi Niko Kovač, zabili su još Coman (64), Lewandowski (78) i Davies (80) za uvjerljivu pobjedu 6-1.

Brekalo zabio golčinu

Josip Brekalo u prošlom kolu ušao je u igru tek u 77. minuti, ali to mu je bilo dovoljno bude strijelac i asistent u pobjedi Wolfsburga 3-0. U subotu je Wolfsburg ugostio Paderborn i završilo je 1-1, a izjednačujući pogodak za “vukove” zabio je Brekalo u 56. minuti fantastičnim volejom sa 18 metara. Ovaj puta Brekalo je, kao što i zaslužuje, bio u početnoj postavi Wolfsburga, igrao je do 86. minute, te je namjestio nekoliko izglednih prilika suigračima, a najbolje su bile one u 4. i 9 . minuti, ali Joao Victor i Schlager nisu ih uspjeli realizirati.

Berlinska Hertha, koju vodi hrvatski trener Ante Čović, upisala je drugi uzastopni poraz. U prošlom kolu izgubila je od Wolfsburga sa 0-3, a sada je sa istim rezultatom poražena od Schalkea, s tim da su si igrači Herthe zabili dva autogola.

Hoffenheim, bez ozlijeđenog Andreja Kramarića, je protiv Bayer Leverkusena odigrao 0-0

REZULTATI:

Bayern 6 Pavard (36), Alaba (45), Perišić (54), Coman (64), Lewandowski (78), Davies (80)

Mainz 1 Boëtius (6)

– – –

Bayer Leverkusen 0

Hoffenheim 0

– – –

Wolfsburg 1 Brekalo (56)

Paderborn 1 Oliveira Souza (12)

– – –

Freiburg 1 Czichos (40-ag)

Koeln 2 Modeste (52), Skhiri (90+2)

– – –

Schalke 3 Stark (38-ag), Rekik (48-ag), Kenny (85)

Hertha 0

– – –

Union Berlin 3 Marius Bülter (22, 50), Andersson (75)

Borussia Dortmund 1 Paco Alcácer (25)