Nakon što je u utorak navečer objavljeno da je legendarni dinamovac Dario Šimić nakon razgovora s prvim čovjekom Dinama Mirkom Barišićem odlučio odustati od ulaska u klupsku Upravu, dan kasnije došlo je do velikog preokreta.

Kako doznaje RTL, Šimić je pristao na ulazak u klupsku Upravu dan prije Skupštine na kojoj će se donijeti odluka o tome tko će držati vlast u klubu.

"Prespavao sam i donio odluku, smatram da svi zajedno trebamo krenuti u utakmicu za Dinamo, potpisat ću ugovor, ali dogodi li se to da druga strana pobjedi poderat ću ga isti čas", rekao je Šimić pa objasnio:

"Moja je želja napraviti prave promjene u Dinamu, kako bi se svima pokazalo da klub želi ići nekim drugim smjerom. I onda je najpoštenije da se održi Skupština, da se vidi tko će pobijediti, te da onda oni koji budu na vlasti kažu kako i s kojim ljudima žele voditi klub. A ja sam spreman raditi za Dinamo ako se doista želi sve napraviti u klupskom interesu. Onaj tko će sastavljati Izvršni odbor, dužan je reći koji će to ljudi biti u IO, tko će biti u Upravi, s kojim ljudima misli vladati? To je nekakav minimum kulture. Ali, oni to trebaju reći. Ja znam kako bih dalje radio, znam kakve bih poteze povukao, ali u ovom trenutku nisam "stranka u postupku" i čekam rasplet Skupštine. Nisam sad ja ona prava tema, nego Barišić, ili Zorić, oni trebaju reći s kojim ljudima misle dalje voditi Dinamo. Ističem, nikakav dogovor nemam ni s kim."

Podsjetimo, s nestrpljenjem se čeka skupština Dinama 9. ožujka na kojoj će se dogoditi konačni obračun dvije struje 'mamićevske' i 'antimamićevske'.