Španjolski reprezentativac koji trenutno igra za Leipzig i bivši član zagrebačkog Dinama Dani Olmo dao je intervju njemačkom Bildu u kojemu je progovorio o trenutnoj situaciji, ali i svojoj budućnosti.

Olmo je u prvom dijelu sezone imao velikih problema s ozljedama pa je nastupio samo četiri puta, no sada se oporavio i u potpunosti je spreman.

"Spreman sam 100%. Ove sezone još nisam odigrao punu utakmicu, ali spreman sam, a to zna i trener. Razumijem njega i liječnike jer me žele zaštititi i nitko ne želi riskirati da dođe do koraka unazad", rekao je Olmo na početku razgovora.

Modrić među najboljima

Olmo je prije ozljeda bio u sjajnoj formi i impresionirao je navijače igrama u dresu španjolske reprezentacije. Tada je slovio za jednog od najboljih igrača na svijetu, no on sebe smatra da to nije istina, već je izdvojio druge igrače za koje smatra da su na vrhu:

"Mogao bih reći da sam ja, bilo bi to pretjerivanje. Nemoguće je navesti samo jednog igrača, tako da su to Messi, Neymar, Muller i Luka Modrić", izjavio je Olmo.

U nastavku mu je postavljeno pitanje o legendarnom Španjolcu Xaviju, koji vodi klub u kojemu je Olmo ponikao, veliku Barcelonu.

Povratak u Barcu?

"Xavi je legenda. Bilo je impresivno sve što je napravio za Barcelonu i Španjolsku. Sad je trener i jako sam sretan zbog njega, on je iz istog grada kao i ja", komentirao je.

Xavi je, inače, vrlo pohvalno govorio o Olmu pa je mu je na kraju postavljeno pitanje misli li da ga tako on želi namamiti da se vrati u Barcu. Olmo je sa smiješkom samo odgovorio:

"Ne, nismo u kontaktu."