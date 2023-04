Pred nogometašima Dinama danas je od 17.30 na Šubićevcu polufinale Kupa protiv Šibenika. Trenutak je to istine za Antu Čačića na klupi Dinama. Nakon tri utakmice bez pobjede, tj samo jedne u posljednjih 5 susreta, strateg i sportski direktor 'zagrebačkih plavih' mora ostvariti dva cilja ako želi zadržati posao. Danas se u Šibeniku plasirati u finale Kupa i potom dobiti Lokomotivu u prvenstvu.

Zagrebački plavi bez energije

Dinamo je ostao bez energije ovog proljeća, Hajduk se bodovno približava, a upućeni u maksimirska zbivanja tvrde kako se nova Uprava bavi banalnim stvarima umjesto sportskom politikom, kako je to sinoć u sportskim minutama RTL-a Danas izvjestio Marko Vargek. No, Čačić poručuje kako nema razloga za paniku, uoči problemima s ozljedama...

Brojke su za Čačića porazne ovog proljeća. Čačić je, naime, u 11 odigranih utakmica Dinama ovog proljeća ostario 5 pobjeda, 4 neodlučena ishoda i 2 poraza. Ukupno je osvojio 19 bodova uz gol razliku 16:7.

Čačićeva momčad u posljednjih pet utakmica osvojila je samo pet bodova u HNL-u, pobijedila je tek Rijeku, izgubila je od Šibenika, Istre 1961, odigrala neodlučeno s Osijekom na Maksimiru i Goricom prošle subote u gostima.

U tih pet utakmica u niti jednoj nije zabila više od jednog gola, ukupno ih je zabila četiri, od toga tri puta su zabijali bekovi, dva puta desni Ristovski, jednom lijevi Ljubičić. Realizacija je katastrofalna, igrači koji su zaduženi za igru prema naprijed izgledaju kao da ne bi zabili niti na kvartovskom haklu. Josip Drmić ne pogađa iz dobrih prilika, doprinos Darija Špikića je minimalan. U međuvremenu je klub napustio kapetan Arijan Ademi. Sad je jasno koliko je Ademi bio bitan za momčad...

Dinamo gubi bodove

Kako bilo, Dinamo je u lošem razdoblju izgubio čak deset bodova, kompromitirana je uvjerljiva bodovna prednost na ljestvici, nestalo je samopouzdanje i ne izgleda na dobro. S ovim se vremenskim odmakom lako može zaključiti kako su mnogi u plavoj svlačionici 26. veljače, nakon briljantne partije protiv Hajduka (4:0), opustili se i pomislili kako je to to, kako su osvojili naslov prvaka iako je kraj bio još daleko. Dinamov trener pod golemim je pritiskom jer bi mu loši rezultati u Šibeniku i protiv Lokomotive sigurno značili otkaz.

Šibenik i Lokomotiva otkantali Čačića glede odgode

Osim što mu momčad igra loše, Čačić ima dosta problema s ozljedama. Nema Petkovića i Perića, momčad se tek navikava na život bez Ademija, a za Šibenik je upitan u Luka Ivanušec, koji će prije utakmice odraditi još jedan pregled. Zbog svega toga Čačić je na svoju ruku želio odgoditi utakmicu sa Šibenikom, ali na Šubićevcu za to nisu željeli ni čuti, kao što nisu za odgodu htjeli ni čuti na Kajzerici.

Dinamo je tražio odgodu utakmice za sljedeći tjedan, ali Šibenik taj vikend igra ključnu utakmicu za ostanak protiv Gorice i nije mu padalo na pamet da tri dana prije te utakmice igra susret s Dinamom.

Nakon što su ga Šibenčani hladno otkantali, Čačić je potom kontaktirao Lokomotivu kojoj je predložio da se utakmica sljedećega kola, koja se igra u subotu, prebaci na Uskrsni ponedjeljak. No, i na Kajzerici je Čačić dobio odbijenicu jer Lokomotiva nije željela kvariti planove igračima koji su već dobili slobodan ponedjeljak...

Opstanak u Maksimiru s oslabljenom momčadi

Tako će Čačić opstanak u Maksimiru morati tražiti s oslabljenom momčadi u ove dvije vrlo važne utakmice.

"Nema razloga za paniku, devet kola prije kraja prvenstva imamo sedam bodova ispred najbližeg rivala, Hajduka. Siguran sam da će momčad odgovoriti svim zahtjevima i da ćemo ostati tu gdje jesmo", rekao je strateg Dinama jučer na pressici i nastavio:

"Što je, tu je, nemamo prvo odricati se našeg cilja i naših ambicija, a to je napad na dvostruku krunu. Slijedi nam utakmica koja vodi do finala Kupa i učinit ćemo sve da tamo budemo. Čeka nas respektabilan domaćin koji nas je, uostalom, nedavno i pobijedio u prvenstvenoj utakmici na svom terenu, a nakon nas je odigrao i dobru utakmicu protiv Osijeka kao i dobro drugo poluvrijeme protiv Hajduka. Bit će to zaista zahtjevna utakmica, ali naše su ambicije jasne. Igrači su svjesni i svoje odgovornosti, moramo pružiti svoj maksimum i učiniti sve da se domognemo finala".

Šibenčani sanjaju

Trener šibenskog prvoligaša Damir Čanadi, s druge strane, nada se dobrom rezultatu svoje momčadi. Ambicije ne krije, iako ističe kako su zagrebački plavi favoriti.

"Pred nama su dvije utakmice do Europe, to je naš san, živimo ga i mi kao momčadi i svi u Šibeniku i vjerujemo u njega. To je različita utakmica od one prvenstvene, može trajati 120 minuta, ali i ići do penala. Neki će reći da smo pobijedili Dinamo u prvenstvu prije tri tjedna, ali Dinamo je uvijek Dinamo. Znamo da ima kvalitetu i da mi moramo odigrati na visokoj razini i ako Dinamo nije spreman sto posto, onda možemo tražiti neku svoju šansu", najavio je utakmicu Čanadi i zaključio:

"Znamo da je Dinamo favorit, ali dat ćemo sve od sebe. U dobroj smo formi, stabilni smo, igramo pred našim navijačima i to će nam puno pomoći. U zadnjoj utakmici atmosfera je bila sjajna, što želimo i sutra. Gladni smo i želimo doći barem do finala, ako ne i dalje. Protiv Dinama nema kalkulacija. Igrat ćemo s najboljim sastavom. Nemamo lijevog beka, Mina je ozlijeđen, Kvesić je bio bolestan, tako da tu moramo nešto izmisliti."