Dinamo je u krizi, to je sad i više nego evidentno. U posljednjih pet utakmica, naime, zagrebački plavi upisali su mršavih pet bodova. Samo jedna pobjeda (Rijeka 1:0), dva remija (Osijek 1:1 i Gorica 1:1), te dva poraza (Šibenik 1:2, Istra 0:1), jasan su pokazatelj očite krize igre i rezultata.

Dinamo igra loše, ali Ante ne očajava

No, Dinamov strateg Ante Čačić ne očajava očito, barem ne prema njegovim izjavama. Ne samo da je Ante poslao najslabija karika prvaka Hrvatske, nego mu je bodovni i ostvareni rezultatski konto ovog proljeća, plus njegove izjave - baš za rubriku vjerovati ili ne.

"Stvara se nemir da je prvenstvo trebalo biti gotovo prije 10 kola. To je teško i nemoguće", kazao je Ante Čačić u subotu nakon remija s fenjerašem Goricom i naglasio:

"Primili smo jedan eurogol u Puli, a danas opet. Gorica je imala šanse i nakon izjednačenja i moram biti zadovoljan bodom. Bilo je dosta pogrešaka u našoj igri, nismo bili precizni i točni. Kod nekih se igrača vidio umor, Šutalo je igrao dvije utakmice, Ristovski isto, nemamo Perića, Petkovića. Nije isto kad smo kompletni i kad nismo, a nadam se da nećemo više primati ovakve eurogolove. Uzeli smo bod. I dalje imamo solidnu zalihu, ali ne treba nam stres".

Brojke su porazne za Čačića

Kako bilo, brojke su za Čačića porazne ovog proljeća, baš za stres. Čačić je, naime, u 11 odigranih utakmica Dinama ovog proljeća ostvario 5 pobjeda, 4 neodlučena ishoda i 2 poraza. Ukupno je osvojio 19 bodova uz gol razliku 16:7.

Izgubljeno je u tom razdoblju čak deset bodova, kompromitirana je uvjerljiva bodovna prednost na ljestvici, nestalo je samopouzdanje i situacija u Maksimiru nije baš bajna. S ovim se vremenskim odmakom lako može zaključiti kako su mnogi u plavoj svlačionici 26. veljače, nakon briljantne partije protiv Hajduka (4:0), opustili se i pomislili kako je to to, kako su osvojili naslov prvaka iako je kraj bio još daleko. Istina, zaliha pred Hajdukom je solidna, ali ovih 7 bodova devet kola prije baš uvjerljiva zaliha i ne ulijeva samopouzdanje i sigurnost navijačima Dinama.

'Legende su na Mirogoju

Za komentar o igri Dinama zamolili smo Tomislava Ivkovića, legendu Dinama i cijenjenog komentatora nogometnih zbivanja u Hrvata, ali i šire...

"Legende su na Mirogoju", odmah nam je kao iz topa ispalio Tomislav Ivković i strgao se od smijeha... Iskreno, autor ovog teksta je prvo popušio foru i čuo da je na Mirogoju, misleći da je čovjek usred nekog sprovoda, ali nije mu dugo trebalo da ubere da se radi o zafrkanciji...

"Hahaha, pa da, legende su na Mirogoju... Šalu na stranu, na vaše pitanje kako Dinamo igra ovog proljeća i kako Ante Čačić vodi momčad, mogu samo reći - Odlično! Kad je Ante zadovoljan, onda ću i ja biti zadovoljan. Ante Čačić je trener. Ako je on zadovoljan, ako kaže da skuplja bodove, da ide sve svojim tokom, onda OK", kazao nam je dobro raspoloženi i uvijek iskreni Tomislav Ivković i na naše pitanje o Čačićevoj izjavi - "Stvara se nemir da je prvenstvo trebalo biti gotovo prije 10 kola. To je teško i nemoguće" - Ivković je poentirao:

"Pa dobro, Ante je ipak stariji i pametniji od nas mlađih, tako da me uvjerio u to. Što šepa u igri Dinama u posljednjih 5 utakmica? Pa kaže, evo Ante, da ništa ne šepa, da je sve u redu. Eventualno tereni i veliki golovi, fantastični golovi što zabijaju".