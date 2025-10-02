novo-staro ime /

Dalić povukao neočekivan potez: Izbornik vraća igrača nakon četiri godine

Dalić povukao neočekivan potez: Izbornik vraća igrača nakon četiri godine
Foto: Profimedia

Vatreni se okupljaju 6. listopada u Zagrebu

2.10.2025.
14:27
Sportski.net
Profimedia
Zlatko Dalić proširio je popis reprezentativaca za listopadske kvalifikacije i pozvao Domagoja Bradarića iz Verone. Lijevi bek, koji je posljednji put bio u kadru Hrvatske na Euru 2021., vraća se među Vatrene nakon četiri godine.

Bradarić je ove sezone standardan u Veroni, upisao je šest nastupa i postigao pogodak. Ukupno je za Hrvatsku dosad odigrao četiri utakmice, a sada će ponovno konkurirati za minute u važnim dvobojima protiv Češke i Gibraltara.

Vatreni se okupljaju 6. listopada u Zagrebu, a već 9. ih čeka ogled s Česima u Pragu. Tri dana kasnije igrat će u Varaždinu protiv Gibraltara. Nakon toga slijedi i studeni i okršaji protiv Farskih otoka i Crne Gore, u kojima će Hrvatska braniti vodeću poziciju u skupini.

Zlatko DalićDomagoj BradarićVatreni
