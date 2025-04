Cure novi detalji kladioničarskog skandala: Uključene i neke od najvećih nogometnih zvijezda

U javnost izlaze novi detalji kladioničarskog skandala koji je posljednjih mjeseci preplavio talijanski nogomet.

Kako pišu talijanski mediji, zapravo je 12 igrača Serie A pod istragom milanskog tužiteljstva, kojima je zaplijenjeno milijun i pol eura, a ispisano je i pet zahtjeva za kućni pritvor. Nitko od uključenih igrača nikada nije "prodao" utakmice, dapače neki pokazuju da su se uglavnom kladili na druge sportove, a kažu da pravi motiv između prosinca 2021. i listopada 2023. nije bio toliko pokušaj da se dodatno obogate uz svoje basnoslovne plaće, već da 'popune svoje slobodno vrijeme'.

Nakon onoga što je isplivalo iz telefona zaplijenjenih Sandru Tonaliju i Nicolòu Fagioliju 2023. godine, uslijedit će prava rijeka novca koju su brojni nogometaši Serie A prelijevali u džepove dvojice upravitelja ilegalnih online kladioničarskih platformi, kojima bi prema istražiteljima pomogla trojica administratora milanske draguljarnice koja se koristila kao domišljata "banka" za tajno poravnavanje kladioničarskih računa.

Naime, nogometašima su priređivači kladionica najprije davali pozamašne kredite, a onda su ih, kako je dug postajao pozamašan, upućivali u zlatarnicu kako bi navodno savršeno vidljivim bankovnim transferima platili cijenu Rolexa i ostalih luksuznih satova, koji su ipak ostali u dućanu na raspolaganju priređivačima, a sportaši su otišli samo s besprijekorno izdanim računom za simuliranu kupnju. Za ovaj sporni dogovor između organizatora ilegalnih oklada i vlasnika zlatarnice koja je služila za skrivanje tijeka novca, odjel pravosudne policije milanskog javnog tužiteljstva danas je zaplijenio milijun i pol eura.

Satovi kao valuta

Kazneno gledano, nogometni kockari morat će i kazneno odgovarati. Tonali i Fagioli, koji su već poravnali svoje račune sa sportskim pravosudnim sustavom kroz suspenzije i novčane kazne, sada su pod istragom zbog prekršaja koji je kažnjen (uhićenjem do 3 mjeseca i novčanom kaznom do 500 eura) drugim i trećim stavkom članka 401. zakona iz 1989.: to jest, dijelom zbog igranja na ilegalnim platformama za klađenje i poker (osobito Betsport22.com, Swapbet365.eu, Vipsport360.com, Texinho.com) kojim su prema istražiteljima upravljali De Giacomo i Frizzera zajedno sa sucem Serie D koji je sudjelovao u istrazi i prijateljem Tonalijeve sestre, Pietrom Marinonijem; a djelomično i zato što ih je reklamirao među ostalim nogometašima također posredovanjem u otvaranju računa za igre na sreću i isporukom novca u ime drugih kladioničara, u zamjenu za nagradu od strane upravitelja ilegalnih oklada pripisivanjem bonusa na njihove račune za igre na sreću ili smanjenjem njihovih dugova.

Protiv dvadesetak nogometaša, međutim, istražuje se prema stavku 3. istog zakona iz 1989., odnosno zbog hipoteze (izvedene pregledom chatova zaplijenjenih od Tonalija, Fagiolija i De Giacoma) da su u istom razdoblju sudjelovali na ilegalnim platformama koje su organizirali De Giacomo, Frizzera i Marinoni, ne u nogometnim kladionicama, već u igrama koje nije odobrila posebno Agencija za carine i monopole. U igrama pokera na online stolovima unutar kojih je bilo moguće organizatorima kreirati "zatvorene sobe" zaštićene lozinkom i odlučivati ​​o sudionicima u igračkoj grupi.

Među njima, vjeruju istražitelji, nalaze se veznjak AC Milana Alessandro Florenzi (član reprezentacije na pobjedničkom Europskom prvenstvu 2021.), tadašnji napadač Rome Nicolò Zaniolo (sada Fiorentina), vratar Juventusa Mattia Perin i njegov američki veznjak Weston James Earl McKennie, bivši igrači svjetskog prvaka, argentinskog Juventusa Leandro Paredes i Angel Di Maria, branič reprezentacije i Atalante (u to vrijeme u Interu i Torinu) Raoul Bellanova, vezni igrač reprezentacije i Torina (tada u Empoliju) Samuele Ricci, napadač Padove (tada u Cremoneseu) Cristian Buonaiuto, napadač Lazija i Empolija (sada u Parmi) Matteo Cancellieri, dominikanski branič Adames Hector Junior Firpo (Leeds United), tenisač Matteo Gigante, te još deset nesportaša.

Za istražitelje, Tonalijeve izjave bile su iskrenije od onih Fagiolija, koji bi poricanjem da je ikada tjerao prijatelje i kolege da postanu klijenti De Giacomovog ilegalnog klađenja, a još manje da je od De Giacoma primio korist u zamjenu u obliku smanjenja duga ili bonus kredita, predstavljalo verziju koja je u suprotnosti s određenim sadržajem pronađenim u telefonima osumnjičenih.

