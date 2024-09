Od čučnjeva i trbušnjaka do vodenih šokova: Kako točno trenira Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo jedan je od prvih sportaša koji padnu na pamet kada se postavi pitanje treniranja i trenažnih procesa za održavanje tijela u najboljoj mogućoj formi.

Slavni Portugalac za četiri će mjeseca napuniti 40 godina, no tijelo je ostalo zasigurno dobrih desetak godina mlađe. Da bi ostao u takvom stanju Cristiano disciplinirano prvodi brigu o prehrani i treniranju.

"Dobar trening mora se kombinirati s dobrom prehranom. Jedem visoko proteinsku dijetu, s puno cjelovitih ugljikohidrata, voća i povrća i izbjegavam slatku hranu", već dugo vremena navodi Portugalac s navikom jedenja u šest malih obroka dnevno – ili jedan svaka tri do četiri sata.

"Na treningu radimo nekoliko krugova oko terena, vježbe istezanja i kardio zagrijavanje kako ne bi došlo do nepotrebnih ozljeda", objašnjava Ronaldo te potiče sve da u svoju rutinu vježbanja uvedu obavezno zagrijavanje.

Kada je u teretani, Ronaldov glavni trening podijeljen je između kardio treninga, primjerice trčanja, i treninga s utezima.

"Osim što je trening zanimljiviji, bitno je dati važnost svim dijelovima tijela, a kombinirane vježbe poboljšavaju snagu i izdržljivost", savjetuje Ronaldo.

Kod terapije kontrastnom vodom vruća voda potiče protok krvi kroz tijelo do udova, a onda hladna voda šalje krv nazad u trup te se tijelo tako regenerira. Osim Ronalda, brojni sportaši promoviraju hidroterapiju kao najbolju terapiju za regeneraciju mišića.

Osim klasične hidroterapije, Ronaldo svakodnevno provodi vrijeme u bazenu te ima ustaljenu rutinu plivanja i vježbi koje izvodi u vodi.

U svoju dnevnu rutinu uključuje do pet kraćih odmora u trajanju od 90 minuta kako bi ostao odmoran i pun energije.

"U nogometu imate osnovne stvari, poput kvalitetnog treninga te pravilnog jedenja i pijenja, ali oporavak je za mene najvažnija stvar", poručuje Ronaldo.

'Budite disciplinirani'

"Naučite trenirati svoj um kao i svoje tijelo", kaže Ronaldo. "Mentalna snaga je jednako važna kao i fizička snaga i pomoći će vam da postignete svoje ciljeve. Budite disciplinirani. Održavanje motivacije i pridržavanje vaše rutine je ključno. Za mene nema mjesta za popuštanje, stoga moram biti strog", poručio je Cristiano koji ne spava tradicionalnih osam sati dnevno već umjesto toga odlučuje odspavati pet puta dnevno po 90 minuta.

Ronaldo je netko tko svoja razdoblja oporavka shvaća vrlo ozbiljno, a dio toga je i krioterapija, odnosno terapija hladnom temperaturom. To može biti u obliku korištenja kriokomore, gdje se temperature održavaju na vrlo niskoj razini ili ledenih kupki. Osim terapije hladnoćom, nije neobično vidjeti Ronalda da sudjeluje i u terapiji toplinom, bilo da provodi vrijeme u sauni ili koristi masažu toplinom.

Ako sve skupa još uvijek nije dovoljno bizarno, spomenimo i situaciju lakiranja noktiju na nogama.

U jednoj od objava na društvenim mrežama obožavatelji su primijetili nešto neobično u tome što su Ronaldovi nokti na nogama bili nalakirani u crno, a jedan je obožavatelj napisao: 'Jesam li ja nešto propustio ili je svima drugima promaklo. Je li Ronaldo nalakirao nokte na nogama?'

No, postoji dobar razlog zašto to radi i iz istog razloga mnogi vrhunski sportaši poput MMA boraca također lakiraju nokte. Rade to kako bi zaštitili svoje nokte od gljivica i bakterija kada su satima zaglavljeni u znojnim cipelama. Radi to čak i Mike Tyson.

Kada je pokazao svoje dneve rutine Cristiano je savjetovao kako si prije treninga sve zapišete na papir i jednostavno napravite što piše. Kada završite s prvom vježbom, odmah pogledate na papir i bez razmišljanja napravite ono što piše da je sljedeće na redu. Broj ponavljanja ovisi o tome kako se osjećate taj dan.

