Moderni sportski život u vidu onih najuspješnijih sportaša nikako ne ide bez prave i dobro ukomponirane prehrane. Ono što je u svoj život unio Novak Đoković i mnogima pokazao koliko je prehrana bitna, Cristiano Ronaldo odveo je u još veći ekstrem.

"Dobar trening mora se kombinirati s dobrom prehranom. Jedem visoko proteinsku dijetu, s puno cjelovitih ugljikohidrata, voća i povrća i izbjegavam slatku hranu", već dugo vremena navodi Portugalac s navikom jedenja u šest malih obroka dnevno – ili jedan svaka tri do četiri sata.

Posebno voli ribu – posebno sabljarku, brancina i oradu – a omiljeno mu je jelo 'bacalhau a braz', mješavina bakalara, luka, tanko narezanog krumpira i kajgane. Također jede mnogo voća i nemasnih proteina. U restoranima Ronaldo kaže da često naručuje biftek i salatu, a nikad ništa smrznuto - sve što jede je svježe.

'Jedite redovito'

"Jedite redovito. Ako redovito trenirate, važno je održavati visoku razinu energije kako biste svoje tijelo potaknuli na bolju izvedbu. Ponekad jedem do šest manjih obroka dnevno kako bih bio siguran da imam dovoljno energije za izvođenje svake vježbe na vrhunskoj razini", rekao je Portugalac kojega dobro oslikava i anegdota s njegovim suigračem iz dana provedenih u Man Unitedu, Patriceom Evrom:

"Ako vas Cristiano pozove na ručak kod njega, odbijte, toplo vam preporučujem. Na stolu su bili samo salata i bijelo pileće meso, a za piti smo imali samo vodu", ispričao je Evra.

Ronaldu su tijekom doručka većinom na meniju sir i nemasni jogurt, za užinu najčešće jede tost s avokadom te nekim provjerenim prirodnim namazima. Zatim jede po dva ručka i dvije večere. Dva puta je na meniju glavno jelo bijelo pileće meso, a dva puta riba, sa salatom, maslinama i eventualnim jajetom kao prilogom. Od ostalih namirnica Ronaldo još konzumira mnogo žitarica i voća tijekom dana između obroka. Što se tiče pića, gotovo uvijek, osim u nekim najposebnijim prigodama, pije samo vodu, kao što je i rekao Evra i kao što smo doznali za vrijeme Eura održanog 2021. kada je bijesno maknuo bocu Coca-Cole pozivajući ljude da umjesto toga piju vodu.

Ronaldov dugogodišnji kuhar Giorgio Barone istaknuo je kako u Cristianovoj prehrani dominira crna riža, a masnoće dolaze iz avokada. Ono što je posebno u njegovoj prehrani svakako su morske alge koje imaju i sedam puta više proteina od mesa, ribe i povrća. Sadrže i vitamine A, B1, B2, C, D, E, kao i kalcij, željezo, vlakna i kalij pa su igrači puni energije za utakmice i treninge. Osim toga ubrzavaju metabolizam i na kraju pomažu pri gubitku kilograma, a veliki je plus i to što nemaju kalorija.

Španjolski kuhar Alberto Mastromatteo koji je jedno vrijeme bio privatni kuhar Cristiana Ronalda, ali je radio i s Messijem te Benzemom, potiče ljude da jedu morske alge zbog raznih zdravstvenih prednosti.

"Snažno vjerujem u iznimnu nutritivnu moć algi jer su izvor omega 3 poli-nezasićenih masnih kiselina i drugih zdravih lipida, ali i vitamina i antioksidansa. Zato gotovo u sva svoja jela uključujem ovu vrstu hrane", rekao je u jednom intervjuu Mastromatteo.

Ako netko pomisli kako je vrhunska prehrana i vrhunski skupa, Ronaldo ističe kako često jede sardine koje su iznimno zdrave, a i jeftine. Treba svakako istaknuti i kako je prehrana u velikoj mjeri individualna stvar jer ono što funkcionira za Ronalda neće nužno funkcionirati i za nekou drugu osobu. Pravi primjer za to je Brazilac Gabriel Menino koji je 2023. kao 22-godišnji veznjak Palmeirasa pokušao 'postati' Ronaldo.

"Nazvao sam Mirtes, Palmeirasovu nutricionisticu, i zamolio je da mi napravi dijetu kao Cristianu Ronaldu. Htio sam izgledati kao Ronaldo. Dijeta je bila ovakva. Doručak je bio jaje i prilog. Prije treninga je bio prilog, ručak je mogao biti roštilj i salata. Za doručak je bio još prilog, za večeru opet meso s roštilja i salata, a prije spavanja još jedan prilog. To je bilo to", rekao je Menino koji je vrlo brzo shvatio da će takva dijeta imati negativan utjecaj na njegovu igru:

"Zagrijavao sam se i nisam mogao više trčati. Samo sam pomislio da ću umrijeti. Nakon pet minuta nisam više mogao izdržati", rekao je Menino koji je potom morao napustiti teren i u budućnosti je ignorirao Ronaldovu dijetu te se vratio svojoj rutini.

'Budite disciplinirani'

"Naučite trenirati svoj um kao i svoje tijelo", kaže Ronaldo. "Mentalna snaga je jednako važna kao i fizička snaga i pomoći će vam da postignete svoje ciljeve. Budite disciplinirani. Održavanje motivacije i pridržavanje vaše rutine je ključno. Za mene nema mjesta za popuštanje, stoga moram biti strog", poručio je Cristiano koji ne spava tradicionalnih osam sati dnevno već umjesto toga odlučuje odspavati pet puta dnevno po 90 minuta.

Ronaldo je netko tko svoja razdoblja oporavka shvaća vrlo ozbiljno, a dio toga je i krioterapija, odnosno terapija hladnom temperaturom. To može biti u obliku korištenja kriokomore, gdje se temperature održavaju na vrlo niskoj razini ili ledenih kupki. Osim terapije hladnoćom, nije neobično vidjeti Ronalda da sudjeluje i u terapiji toplinom, bilo da provodi vrijeme u sauni ili koristi masažu toplinom.

Foto: Profimedia

Ako sve skupa još uvijek nije dovoljno bizarno, spomenimo i situaciju lakiranja noktiju na nogama.

U jednoj od objava na društvenim mrežama obožavatelji su primijetili nešto neobično u tome što su Ronaldovi nokti na nogama bili nalakirani u crno, a jedan je obožavatelj napisao: 'Jesam li ja nešto propustio ili je svima drugima promaklo. Je li Ronaldo nalakirao nokte na nogama?'

No, postoji dobar razlog zašto to radi i iz istog razloga mnogi vrhunski sportaši poput MMA boraca također lakiraju nokte. Rade to kako bi zaštitili svoje nokte od gljivica i bakterija kada su satima zaglavljeni u znojnim cipelama. Radi to čak i Mike Tyson.