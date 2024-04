Iduće dvije utakmice Al Nassr igrat će bez Cristiana Ronalda, odluka je Disciplinske komisije Nogometnog saveza Saudijske Arabije. Naime, u polufinalu Superkupa protiv Al-Hilala Ronaldo je dobio crveni karton, a onda dodatno dolio ulje na vatru.

Nakon što je laktom udario protivničkog igrača došlo je do naguravanja, a sudac je nakon svega isključio Portugalca. Veliku zvijezdu to je naljutilo pa mu je sarkastično zapljeskao, a po izlasku terena je i od publike tražio da zaplješče sucu na toj ''dobroj'' odluci, kako je on to smatrao.

Sada će propustiti dvije utakmice svog kluba, a mora platiti i 5500 eura novčane kazne.

