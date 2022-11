U petak je objavljen drugi dio bombastičnog intervjua kojeg je portugalski nogometni superstar Cristiano Ronaldo dao engleskom novinaru Piersu Morganu.

U prvom dijelu se Ronaldo žestoko obrušio na Manchester United, klub u koji se vratio 2021. Kritizirao je vlasnike, obitelj Glazer, i trenera Erika ten Haga.

Ronaldo je u istupu koji je odjeknuo planetom rekao kako su ga u Manchester Unitedu, klubu u koji se vratio, a koji ga je lansirao u orbitu prije odlaska u Real u kojem je dostigao, dodirnuo zvijezde, izdali i kako ga žele otjerati iz kluba. Progovorio je i o smrti svog oca i sina. Okomio se i na mlađe suigrače iz Man. Uniteda za koje tvrdi da ne slušaju i ne slijede njegov primjer.

U drugom dijelu govorio je o sebi. Na početku je objasnio što je radio ovoga ljeta, dok su kružile priče kako svim silama žel napustiti United jer '"Crveni vragovi" ne igraju Ligu prvaka.

"Uvijek sam ja problem, ja sam uvijek crna ovca. Čak i u reprezentaciji Portugala posljednja tri mjeseca. Zato i dajem ovaj intervju jer mislim da je pravo vrijeme za govoriti o tome. Ono što su pričali o meni posljednjih mjeseci je smeće, laži su 99 posto toga. Imao sam problema u predsezoni dok sam bio na godišnjem odmoru, dijete mi je imalo bronhitis i završilo u bolnici zbog toga", počeo je Cristiano pa objasno zašto nije išao s momčadi na predsezonsku turneju u Aziju:

"Izmišljali su da ne želim putovati, moraju shvatiti da sam ljudsko biće i obitelj mi je na prvom mjestu. Dobio sam i dokumente iz bolnice koje nisam nikome pokazao. Pričao sam s predsjednikom Man. Uniteda, a on mi nije vjerovao da nešto nije u redu. To me jako povrijedilo jer su sumnjali u ono što sam im rekao. Nisam išao na predsezonsku turneju zbog tih obiteljskih razloga. Ovog ljeta nisam se osjećao ugodno u njihovu odnosu prema meni. To me učinilo jako tužnim, uvijek sam bio velik profesionalac."

Lijepe riječi o najvećem 'rivalu'

U nastavku intervjua Ronaldo je govorio o svom velikom "rivalu", a Morgan je to ovako najavio:

"Pitali su me je li Ronaldo išta govorio o Messiju. Itekako je, a ono što je izjavio o njemu je za ogromne naslove."

Ronaldo je, naime, o Messiju govorio jako pohvalno, sipao komplimente i oduševio.

"Što bih uopće mogao reći o Messiju osim da je sjajan tip koji radi veličanstvene stvari za nogomet. On je nevjerojatan, magičan nogometaš, vrh. Nas dvojica dijelimo najveću pozornicu i tron 16 godina.... Imam sjajan odnos s njim. Nismo prijatelji na način da radimo ono što prijatelji rade; posjećujemo se i redovito telefoniramo, ali osjećam kao da smo suigrači. Messi je čovjek kojeg jako poštujem i zbog načina na koji uvijek priča o meni, a to stalno radi s puno respekta. Čak se i naše žene, njegova supruga i moja djevojka, obje su Argentinke, odnose jedna prema drugoj s puno poštovanja. Sve u svemu, to je jako dobar odnos. Da igramo zajedno, mislim da bismo prodavali jako puno dresova, hahaha..", ispričao je Ronaldo i na kraju odgovorio na pitanje je li mu najveći san pobjeda nad Messijevom Argentinom u finalu nadolatećeg SP-a:

"To bi bilo predobro! Ako se to ostvari, 100 posto ću se odmah umiroviti."