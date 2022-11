Veliki Portugalac Cristiano Ronaldo odlučio je potpuno otvoriti dušu u velikom intervjuu koji je dao poznatom britanskom voditelju Piersu Morganu. Nakon još jedne turbulentne sezone bio je i izbačen iz momčadi jer je bio uvrijeđen što je pričuva, a propustio je i zadnje dvije utakmice, navodno zbog bolesti.

Ronaldo je u istupu koji je odjeknuo planetom rekao kako su ga u Man Unitedu, klubu u koji se vratio, a koji ga je lansirao u orbitu prije odlaska u Real u kojem je dostigao, dodirnuo zvijezde, izdali i kako ga žele otjerati iz kluba… A iscurili su i novi detalji razgovora...

Pričao je i o smrti svoga sina: "Bio je to vjerojatno najgori trenutak u mom životu od smrti mog oca. Kad imate dijete, očekujete da sve bude normalno, a kad imate problem, onda je teško. Ja i Georgina smo imali teške trenutke. Bilo je jako, jako teško shvatiti što se događa u tom razdoblju mog života. Nogomet ne staje, imali smo mnogo natjecanja. Bio je to vjerojatno najteži trenutak u mom životu", priča i nastavlja:

'Zaplakao sam sa sinom'

"Razgovaram s njima cijelo vrijeme, i oni su na mojoj strani. Oni mi pomažu da budem bolji čovjek, bolja osoba, bolji otac. I to je nešto na što sam jako ponosan, poruka koju mi šalju, osobito moj sin."

Priznao je Cristiano kako je plakao sa svojim najstarijim djetetom, Cristianom Juniorom, kojem je u njegovoj sobi rekao da je Ángel preminuo.

"Nije u pitanju samo trener, nego dva ili tri čovjeka koja su oko kluba. Izdali su me, osjećam se izdano… Ispadam nekakva crna ovca, ne znam bi li trebao sad ovo baš govoriti, ali svi moraju znati istinu. Žele me otjerati iz kluba, to je sve počelo još prošle sezone. Trener Ten Hag? Ne poštuje on mene, ne poštujem ni ja njega", bombastično je ispalio Ronaldo u jednoj od svojih dosad najotvorenijih javnih ispovijedi.