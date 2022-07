Slavni portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo je odlučio napustiti Manchester United ovoga ljeta i karijeru nastaviti u nekoj momčadi koja će igrati Ligu prvaka i boriti se za titule pa ga menadžer Jorge Mendes nudi klubovima u koji bi mogli ispuniti njegove zahtjeve.

Mendes ga je navodno u lipnju ponudio njemačkom Bayernu, francuskom PSG-u i engleskom Chelseaju, no oni tada nisu bili zainteresirani, a u priču se uključio i jedan klub iz Saudijske Arabije koji ga je navodno pokušao dogovoriti na dolazak "najvećom ponudom u povijesti nogometa" od čak 250 milijuna eura za dvogodišnji ugovor.

Također, iz Španjolske je stigla senzacionalna vijest da je za Ronalda zainteresiran Atletico Madrid, najveći rival Reala, u kojemu je Portugalac igrao najbolji nogomet u karijeri. Javio se i predsjednik Napolija De Laurentiis koji bi ga rado vidio u nebesko-plavom dresu.

No, Ronaldov transfer se još uvijek nije ostvario i on je i dalje član Uniteda i čini se to neće promijeniti, barem ne tako brzo.

Iako s momčadi 'Crvenih vragova' nije bio na pripremama za novu sezonu, Ronaldo je potvrdio da će nastupiti u sljedećoj prijateljskoj utakmici, protiv španjolskog Rayo Vallecana u nedjelju.

"Kralj igra u nedjelju", napisao je na društvenim mrežama.