Ovo je ljubavno gnijezdo Cristiana i Georgine vrijedno osam milijuna eura

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez sada mogu nesmetano uživati na ljetovanjima na privatnom otoku. Slavni par kupio je dvije luksuzne vile na otoku na koji se može doći samo brodom i hidroavionom.

Vile se nalaze u Crvenom moru na otoku Nujuma, 26 kilometara od kopna Saudijske Arabije. Procjenjuje se da je cijena nekretnina bila osam milijuna eura. Za Ronalda je to samo kap u moru jer ga je financijski analitičar Bloomberg procijenio na 1,4 milijardi dolara čime je Ronaldo postao prvi nogometaš milijarder.

Cristiano i Georgina za osam milijuna eura dobili su vilu s tri spavaće sobe i manju vilu s dvije spavaće sobe. Vile je dizajnirao poznati britanski arhitekt Lord Norman Foster. Na spomenutom otoku Nujumi namijenjeno je ukupno samo 19 vila što garantira privatnost poznatim bogatašima.

From guest to homeowner, football icon Cristiano Ronaldo has chosen Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, as his home at @VisitRedSea.



Part of the #RedSeaResidences collection, Nujuma is among the world’s most private island settings, defined by design excellence and a regenerative… pic.twitter.com/Kqn0KnHUuH — Red Sea Global (@RedSeaGlobal) December 22, 2025

Uz vile, nalaze se tereni za golf i vrhunski restorani, a britanski Daily Mail piše da su Cristiano i Georgina među prvim kupcima na otoku.

