Ništa od novog povratka, čudotvorac odbio klupu Azzura: 'Bila mi je čast'

Luciano Spalletti napustio je klupu Italije nakon jučerašnje pobjede od 2:0 nad reprezentacijom Moldavije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Postojale su brojne špekulacije o tome tko bi mogao postati njegov nasljednik, a navijači su jasno dali do znanja kako na tom mjestu žele vidjeti Claudija Ranierija.

73-godišnji stručnjak umirovio se po drugi put na kraju ove sezone u kojoj je Romu uveo u Europsku ligu. Ranieri je nakon toga prihvatio mjesto savjetnika Rominih vlasnika, no poziv talijanske reprezentacije natjerao ga je da dvaput razmisli o tome. Ranieri je rekao kako će danas dati svoj konačni odgovor, a mnogi su to protumačili kako će prihvatiti mjesto izbornika i raditi oba posla paralelno. Ipak, insajder Fabrizio Romano tvrdi kako se to neće dogoditi.

Najpouzdaniji izvor u svijetu nogometa piše kako je Ranieri odbio mjesto izbornika Italije i kako će samo nastaviti raditi u Romi: "Za mene je bila velika čast dobiti ponudu da budem izbornik Italije, ali odlučio sam nastaviti svoj put u Romi kao dio stručnog stožera" - rekao je Ranieri tom prilikom.

🚨🇮🇹 OFFICIAL: Claudio Ranieri has turned down the proposal to become new Italy national team head coach.



“It’s a great honor for me to receive that proposal but I decided to continue with my role at AS Roma as part of the management”, Ranieri says. pic.twitter.com/dJOvcQBrhK