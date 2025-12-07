Cijeli život sprječava golove, a sada ih želi zabijati

Belgijski branič Thomas Meunier (34) i danas igra na visokoj razini za francuski Lille. Ove je sezone odigrao 15 utakmica, uključujući i svih 90 minuta protiv Dinama, ali zna da se kraj njegove karijere bliži te je otkrio kako je želi okončati.

Belgijac sa 76 nastupa za reprezentaciju u karijeri je, između ostalih, igrao za PSG i Borussiju Dortmund, a sada je otkrio kako vidi svoju budućnost. "Prilično sam blagoslovljen. Nemam baš nikakvih problema. Imam dobru, atletsku građu, ali sam i dalje oprezan. Nije da ću biti vani do 6 ujutro, a onda trenirati dva sata kasnije. To je nešto što više ne mogu," rekao je Meunier za RMC Sport i otkrio svoje planove. "Još uvijek imam tu glad i tu ljubav prema nogometu. Sve dok je strast tu, ništa me neće spriječiti da dam sve od sebe i ostvarim svoj cilj. Želim igrati do 40., kao što su igrali José Fonte (bivši kapetan Lillea) ili Dante, a na kraju karijere želim pronaći klub koji me je voljan potpisati kao ofenzivnog igrača. Neće biti lako, ali to sam si obećao," otkrio je Belgijac.

