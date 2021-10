Zvijezde Juventusa, Giorgio Chiellini i Leonardo Bonucci osvrnuli se na igru momčadi nakon dolaska Cristiana Ronalda. Iznenađujuće, Talijani su poručili da bi bilo bolje da je to napravio ranije. Juventus je loše započeo sezonu, bez pobjede u prve četiri prvenstvene utakmice.

"Postalo jasno da Ronaldu trebaju novi izazovi mi nova momčad koja će igrati za njega, jer kad ju pronađe onda je ključan. Pokazao je to posljednjih mjeseci i u tri godine koje je proveo s nama. Juventus je krenuo u proces pomlađivanja i da je Ronaldo ostao bio bi od velike koristi, ali on bi možda više mislio o sadašnjosti nego o budućnosti", započeo je Chiellini i nastavio.

'To nas je koštalo'

"Otišao je 28. kolovoza. Bilo bi bolje da je otišao ranije. To nas je koštalo. Šokiralo nas je to i po mom mišljenju to smo platili u bodovima. Da je otišao 1. kolovoza, bolje bismo se pripremili", smatra branič.

Momčad Massimiliana Allegrija tek se sad oporavila od odlaska Ronalda te je upisala šest pobjeda zaredom u svim natjecanjima. Bonucci smatra da sada vlada veće zajedništvo u momčadi.

"To je apsolutna istina", glasio je njegov odgovor na pitanje smatra li da Juve sada igra više kao momčad.

"U nedavnoj prošlosti izgubili smo tu karakteristiku. Igrali smo s velikim šampionom poput Ronalda i sve smo radili da ga što bolje iskoristimo misleći kako može riješiti sve utakmicu. Ove godine imamo drugačiji pristup i to nam odnosi pobjede", poručio je Bonucci.