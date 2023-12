U susretu 19. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je na gostovanju pobijedio Everton sa 3-1 preokrenuvši rezultat u drugom poluvremenu.

Aktualni engleski prvak pobijedio je na Goodison Parku Everton sa 3-1 upisavši tek drugu ligašku pobjedu u zadnjih sedam kola.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I ovog puta nije dobro krenulo za "Građane". Everton je u 29. minuti iskoristio pogrešno dodavanje Rodrija i u nastavku akcije golom Jacka Harrisona stigao do prednosti. Domaćin je do poluvremena obranio vodstvo, no City je u nastavku ipak okrenuo rezultat.

Izjednačio je Phil Foden u 53. minuti lijepim udarcem sa 20-tak metara, a u 64. minuti je Julian Alvarez iz kaznenog udarca zabio za 2-1 nakon što je jedanaesterac skrivio Amadou Onana igravši rukom. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Bernardo Silva u 86. minuti. Portugalac je iskoristio veliku pogrešku domaćeg vratara Jordana Pickforda koji je loše ispucao loptu, a Silva rutinski pogodio u praznu mrežu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za goste su nastupili hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić. Gvardiol je ušao u igru u 43. minuti umjesto ozlijeđenog Johna Stonesa, dok je Kovačić dobio priliku od 65. minute umjesto Matheusa Nunesa.

Chelsea je teškom mukom na Stamford Bridgeu slomio Crystal Palace slavivši sa 2-1. Bila je to druga pobjeda "Bluesa" u zadnjih pet kola, te već osmi uzastopni susret Palace bez pobjede. Zanimljivo, Mauricio Pochettino je na teren poslao momčad koja je imala prosjek od 23 godine i 21 dana, što je bila najmlađa momčad Chelsea u povijesti Premier lige, te osma najmlađa u povijesti natjecanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Domaćin je poveo u 13. minuti golom Mihaila Mudrika, izjednačio je Michael Olise u posljednjim trenucima prvog dijela, a pobjedu momčadi Mauricija Pochettina donio je Noni Maduke iz kaznenog udarca u 89. minuti. Jedanaesterac je skrivio Eberechi Eze neopreznim startom upravo nad Madukeom.

Tri boda je dohvatio i Wolverhampton koji je na gostovanju deklasirao Brentford sa 4-1.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Susret su obilježile "lude" tri minute, od 13. do 16. kada su postignuta tri gola. Mario Lemina je u 13. minuti zabio za gostujućih 1-0, no samo minutu kasnije Hwang Hee-Chan je povećao prednost gostiju. Golijadu je nastavio Yoane Wissa smanjivši u 16. minuti na 1-2. Korak bliže pobjedi Wolverhampton je stigao u 28. minuti kada je Hee-Chan zabio svoju drugi gol na utakmici za 3-1, a pobjedu Wanderersa potvrdio je Jean-Ricner Bellegarde u 79. minuti za konačnih 4-1.

Chelsea je sada na 10. mjestu sa 25 bodova koliko ima i Wolverhampton na stepenici niže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U četvrtak su na rasporedu posljednja dva susreta ovoga kola, sastaju se Brighton & Hove Albion i Tottenham, te Arsenal - West Ham United.

Vodi Liverpool sa 42 boda, Arsenal je drugi sa 40 bodova i susretom manje, dok je Aston Villa treća sa 39 bodova. Manchester City je sada četvrti sa 37 bodova i utakmicom manje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Kauboja na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.