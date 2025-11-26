FREEMAIL
Kakve scene! Među elitu se vraća klub koji je prije devet godina u tragediji izgubio cijelu momčad

Kakve scene! Među elitu se vraća klub koji je prije devet godina u tragediji izgubio cijelu momčad
Foto: Agif/ddp Usa/profimedia

Samo šest putnika preživjelo je nesreću, uključujući igrače Alana Ruschela, Jaksona Follmana i Neta

26.11.2025.
14:52
Sportski.net
Agif/ddp Usa/profimedia
Brazilski Chapecoense u nedjelju je izborio plasman u prvi rang brazilskog nogometa, brazilsku Serie A. Na domaćem su terenu pobijedili Atletico Goianiense za treće mjesto i promociju.

Navijači Chapecoensea utrčali su u teren i uslijedile su emotivne scene jer ova se pobjeda dogodila četiri dana prije devete godišnjice velike avionske tragedije u kojoj je poginula gotovo cijela prva momčad i stručni stožer. Momčad je bila na putu do svog prvog finala Copa Sudamericane protiv Atletico Nacionala 28. studenog 2016. kada se let LaMia 2933 srušio na putu za Medellin.

U incidentu je poginula ukupno 71 osoba, uključujući 19 igrača Chapecoensea, 14 članova trenerskog osoblja i devet klupskih dužnosnika. Samo šest putnika preživjelo je nesreću, uključujući igrače Alana Ruschela, Jaksona Follmana i Neta.

 

 

Ta je tragedija potresla cijeli klub. Tri godine kasnije ispali su u Serie B, odmah su se vratili, ali potom i ispali te u tri sezone jedva preživjeli u Serie B s dva 15. i jednim 16. mjestom. Ove sezone završili su treći i vraćaju se u elitu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ukrajinka Sadurska postavila čak osmi svjetski rekord: 'Nije bilo nimalo lako, ali se isplatilo'

ChapecoenseBrazilski Nogomet
najčitanije
