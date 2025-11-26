Kakve scene! Među elitu se vraća klub koji je prije devet godina u tragediji izgubio cijelu momčad
Samo šest putnika preživjelo je nesreću, uključujući igrače Alana Ruschela, Jaksona Follmana i Neta
Brazilski Chapecoense u nedjelju je izborio plasman u prvi rang brazilskog nogometa, brazilsku Serie A. Na domaćem su terenu pobijedili Atletico Goianiense za treće mjesto i promociju.
Navijači Chapecoensea utrčali su u teren i uslijedile su emotivne scene jer ova se pobjeda dogodila četiri dana prije devete godišnjice velike avionske tragedije u kojoj je poginula gotovo cijela prva momčad i stručni stožer. Momčad je bila na putu do svog prvog finala Copa Sudamericane protiv Atletico Nacionala 28. studenog 2016. kada se let LaMia 2933 srušio na putu za Medellin.
U incidentu je poginula ukupno 71 osoba, uključujući 19 igrača Chapecoensea, 14 članova trenerskog osoblja i devet klupskih dužnosnika. Samo šest putnika preživjelo je nesreću, uključujući igrače Alana Ruschela, Jaksona Follmana i Neta.
¡SONRIE EL CIELO! 🇧🇷😇— Analistas (@SomosAnalistas_) November 24, 2025
Chapecoense volvió a la primera division de Brasil pic.twitter.com/EiuJ7KHirA
Ta je tragedija potresla cijeli klub. Tri godine kasnije ispali su u Serie B, odmah su se vratili, ali potom i ispali te u tri sezone jedva preživjeli u Serie B s dva 15. i jednim 16. mjestom. Ove sezone završili su treći i vraćaju se u elitu.
