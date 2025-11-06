Celta Vigo emotivnom objavom najavila povijesni okršaj s Dinamom: U fokusu je ključni čovjek Modrih

Španjolski prvoligaš Celta Vigo na poseban je način najavio večerašnju utakmicu Europske lige protiv GNK Dinamo. Uoči prvog povijesnog susreta ovih dvaju klubova, objavom na Instagramu odali su počast legendarnom Zvonimiru Bobanu.

Na službenom profilu kluba iz Viga osvanula je fotografija s likom Zvonimira Bobana, prikazujući ga u danima dok je nosio njihov dres, uz njegov noviji portret. "Vidimo se opet večeras, Zvonimire Bobane", stoji u opisu na hrvatskom jeziku, dok su na španjolskom pojasnili: "Zvonimir Boban proveo je jednu godinu u Celti i šest u GNK Dinamo, čiji je danas predsjednik. Zorro nas spaja", zaključili su.

Celta i Dinamo će se po prvi put susresti u službenom natjecanju. Činjenica da je Boban, bivši igrač oba kluba, danas na čelu Dinama, daje dodatnu simboliku.

Dok su hrvatski navijači s oduševljenjem pozdravili gestu komentarima poput "Legenda Zvone", neki španjolski pratitelji prisjetili su se kako je Bobanova epizoda u Vigu bila kratka. "Nije bio ni pola sezone", napisao je jedan od njih, no većina je poruku dočekala s odobravanjem.

