Europski nogometni prvak Real Madrid bit će oslabljen neigranjem petorice igrača u polufinalu Svjetskog klupskog prventsva protiv egipatskog Al Ahlyja u srijedu u Rabatu.

Realov trener Carlo Ancelotti ne može računati na vratara Thibauta Courtoisa, napadača Karima Benzeme i braniče Edera Militaoa, Lucasa Vazqueza i Ferlanda Mendyja. Svi su ostali u Madridu, no prva trojica bi mogla biti spremna za moguće finale u subotu ako Real napreduje.

Real se muči u posljednje vrijeme, pobijedio je samo u jednoj od posljednje tri ligaške utakmice, što je omogućilo Barceloni da poveća svoju prednost na osam bodova viška.

Unatoč svim ozljedama i prenatrpanom rasporedu u sljedećih nekoliko tjedana, Ancelotti je najavio borbu za trofeje na svim frontama, no svi su svjesni da je to jako teško izvedivo pa se u momčad uvukla velika nervoza. Pogotovo je nervozan Ancelotti, za kojega se piše da će dobiti otkaz ako ne osvoji Svjetsko prvenstvo.

Krivac ili žrtva?

Da je u momčadi zavladao popriličan kaos, pokazuje i burna Ancelottijeva reakcija na press konferenciji nakon što je jedan novinar spomenuo Viniciusa Juniora, koji je ponovno u centru skandala nakon što je optužen da je provocirao i vrijeđao navijače kluba od kojega su nedavno izgubili, Mallorce.

Ancelotti se ne slaže s tim i istaknuo je da je u svemu zapravo Vinicius žrtva jer je meta rasističkog vrijeđanja na svakom gostovanju.

"Da ja vas pitam. Što je problem u tome? Vinicius ili njegovi suigrači koji ga možda ne brane dovoljno? Od čega se on to mora braniti, recite mi od čega? Problem je ono što se događa oko Viniciusa i to je problem La Lige koji ona hitno mora riješiti. Vinicius je žrtva i ne razumijem sve te vaše tvrdnje o njemu", poručio je Ancelotti.