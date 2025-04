Trese se Madrid: Ancelotti odlazi iz Reala, u pitanju su dani?

Real Madrid ostao je osramoćen od ruke Arsenala u četvrtfinalu Lige prvaka. Topnici su slavili s ukupnih 5-1 u dvije utakmice, a nakon jučerašnjeg poraza u Madridu od 2:1, mnogi spekuliraju o odlasku Carla Ancelottija s klupe Reala na kraju sezone. Realu je još ostala samo borba za dvostruku krunu u Španjolskoj protiv Barcelone.

Foto: Profimedia

Sa sedam kola do kraja prvenstva, Kraljevi zaostaju četiri boda za katalonskim divom, a posljednji El Clasico sezone igra se 11. svibnja i to bi mogla biti utakmica koja će odlučiti prvenstvo. No, prema pisanju Sky Sportsa, Ancelotti možda ni neće dočekati tu utakmicu na klupi Reala.

Englezi tvrde kako će Talijan napustiti Kraljevski klub nakon finala Kupa Kralja. Ta se utakmica igra 26. travnja, a protivnik će im biti također Barcelona. Neovisno o ishodu tog susreta, Sky Sports tvrdi kako 65-godišnji Talijan broji svojih zadnjih desetak dana u Madridu.

Razlog tome je što brazilski nogometni savez želi što prije zaposliti Ancelottija kao svog novog izbornika, a nije poznato tko bi u tom slučaju vodio Real na kraju sezone. Talijanu je ovo druga 'gaža' na klupi Reala, a vratio se u ljeto 2021. te od tada Kraljevima donio 11 trofeja. Nakon poraza od Arsenala on je rekao: "Možda me klub odluči zamijeniti. Možda to bude ove godine, a možda sljedeće kada mi ističe ugovor. Kada završim ovdje, bit ću zahvalan ovom klubu. Bilo to sutra, za 10 dana, za mjesec dana ili za godinu dana stvarno me nije briga."

