Carević uoči Dinama na pitanje o porukama i željama s juga: 'Ima ih puno, ali to su gluposti'

Gorica u srijedu od 15 sati u 31. kolu HNL-a dočekuje Dinamo. Trener Mario Carević vraća se na klupu domaćina nakon jedne utakmice suspenzije.

"Sigurno da nam je sad psihološki lakše, međutim i ranije smo imali zaliku od šest bodova pa se u dva kola zaostatak smanjio na jedan bod. Tako da smo vrlo oprezni i ne zadovoljavamo se, ali naravno da smo zadovoljni kad imaš u zadnje četiri utakmice osam bodova, međutim nema opuštanja. Još je samo šest kola do kraju, svaka utakmica nosi bodove i tablica se mijenja iz kola u kolo, tako da nam je fokus isključivo na Dinamo", rekao je Carević pa se osvrnuo na stanje u momčadi:

"Majstorović i Krešić su upitni, Mikanović isto, izašao je isto zbog neke ozljede, a Halilović je malo nategnuo ligamente, tako da je isto upitan. Ali kažem, opet ponavljam kao prije Istre, nedostajalo je zbilja dosta igrača, no oni koji su dobili priliku su je maksimalno iskoristili, tako da nema straha."

Malo o Dinamu.

"Dinamo je sigurno motiviran, pogotovo nakon kiksa Rijeke i Hajduka, kad su dobili opet priliku umiješat se u trku za titulu, i to s novim trenerom. Meni je iznimno drago da je kolega Perković, s kojim sam bio zajedno na Akademiji, dobio ovu priliku. Nadam se da će ga što duže zadržati, jer stvarno ima kvalitete, a i vidi se da je jedan drugačiji duh prisutan i da ga igrači slijede. To se baš vidi na govoru tijela i na izvedbi. Šaltaju dva sustava, iz 3-4-2-1 u 4-2-3-1, tako da se i prilagođavaju, imaju i kvalitetu, ne trebamo pričati o njima, ali mislim da mi uz dobru organizaciju u fazi obrane, možemo biti opasni i gore", poručio je Carević.

Bez kalkulacija

Atmosfera je u močadi Gorice osjetno bolje obzirom na dobre rezultate.

"Pa sigurno da je, nema boljeg osjećaja nego pobijediti u utakmici. No, mi stvarno gledamo isključivo svaku sljedeću utaknicu, ali teško je ne misliti i na Šibenik, jer već dolazimo u zgusnut raspored. Moje iskustvo je kad god bi kalkulirali, ne bismo dobro prošli, tako da ćemo ući bez kalkulacija, pokušati uzeti bod ili bodove, a onda ćemo se spremati u miru za Šibenik. Nemamo puno vremena, Dinamo je tu svježiji u odnosu na nas, jer imali su dva dana više za odmor, ali opet kažem, nema tu nikakvih alibija, nego će istrčati 11 najspremnijih."

Utakmica se gleda u smislu uključivanja Dinama u borbu za naslov prvaka pa je Carević upitan i prima li kakve poruke i želje s juga Hrvatske.

"Pa ima ih jako puno, ali mislim da smo mi pokazali da se borimo isključivo za sebe, jer smo i pobjedili Hajduk, uzeli smo dva boda i Dinamu u prvoj utakmici domaćoj, uzeli smo i Rijeci dva boda također u tom remiju doma, tako da svakog želimo pobjediti, nema nikakvih kalkulacija. Ne bih volio da nas se svrstava u tom kontekstu, u smislu da igramo za nekoga ili protiv nekoga, to su gluposti i to ne želim čuti. Tako da, mi smo i dalje u borbi za opstanak, bez obzira što to sad izgleda puno bolje."

