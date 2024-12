Buffon s oduševljenjem o ikoni Vatrenih: 'Na terenu je bio nezaustavljiv'

Nakon pobjede Juventusa nad Manchester Cityjem u srijedu rezultatom 2-0, pažnju su privukle priče o dvojici bivših nogometaša torinskog kluba koji su ostavili dubok trag u njegovoj povijesti. Riječ je o legendarnom vrataru Gianluigiju Buffonu i bivšem Vatrenom Mariju Mandžukiću, čija je zajednička era u Juventusu obilježila razdoblje od 2015. do 2019. godine kada je Mandžukić bio član kluba.

U tom su razdoblju njih dvojica, zajedno s ostatkom momčadi, osvojili četiri naslova prvaka Italije, tri trofeja u Kupu Italije i jedan u Superkupu, učvrstivši klupsku dominaciju na domaćoj sceni.

Buffon, koji se prisjetio vremena provedenog s hrvatskim napadačem, podijelio je anegdotu o njegovom dolasku u klub. U razgovoru za Cronache di Spogliatoio, legendarni vratar otkrio je detalje Mandžukićevog prilagođavanja momčadi i njegovog specifičnog karaktera.

"On je bio poseban. Prvi dan kada je stigao u Juventus, ormarić mu je bio u sredini svlačionice. Stalno je ponavljao "No good, no good", što znači "nije dobro, nije dobro". To su bile jedine riječi koje je govorio na talijanskom i engleskom jeziku. Godinama je ostao vjeran toj frazi, ali na terenu nikada nije bilo sumnje – uvijek smo znali da možemo računati na njega," kazao je Buffon.

Tijekom svog boravka u Juventusu, Mandžo je upisao 162 nastupa i postigao 44 pogotka prije nego što je preselio u katarski Al-Duhail. Kasnije je kratko igrao za Milan dok su njegov nogometni put obilježili i nastupi u klubovima poput Marsonije, Zagreba, Dinama, Wolfsburga, Bayerna i Atletico Madrida.

Osim klupske karijere, bivša hrvatska sedamnaestica je ostavila značajan trag u hrvatskoj reprezentaciji za koju je nastupio u 89 utakmica i postigao 33 pogotka. Njegova borbenost i neumorna želja za pobjedom čine ga jednim od omiljenih igrača među hrvatskim navijačima, a njegova postignuća u dresu s nacionalnim grbom ostaju urezana u kolektivno sjećanje ljubitelja nogometa.

