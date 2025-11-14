Bivša Dinamova zvijezda u problemima: Petković zaprijetio odlaskom zbog dugova u Turskoj

Bruno Petković, bivši kapetan Dinama i hrvatski reprezentativac, proživljava izrazito turbulentne dane u Turskoj. Iako je njegov dolazak u Kocaelispor ovog ljeta bio predstavljen kao veliko pojačanje za novog prvoligaša, realnost je postala sve samo ne glamurozna.

Neisplaćene plaće, kašnjenje bonusa i prijetnja odlaskom

Kako javljaju turski mediji, Petković u jesenskom dijelu sezone nije primio većinu dogovorenih primanja. Hrvatski napadač službeno je poslao opomenu klubu zbog neisplaćenog bonusa za potpis koji je trebao sjesti još na početku prijelaznog roka, kao i zaostalih plaća. Ukupno mu se dugovalo 650.000 eura: 200.000 eura bonusa za potpis i 450.000 eura neisplaćenih primanja od početka sezone.

Situacija je brzo eskalirala. Nakon što je Petković zaprijetio odlaskom i tužbom, klub je u roku od dva sata reagirao i uplatio dio duga. Ipak, prema informacijama iz Turske, Hrvat još uvijek potražuje dvije zaostale plaće, a iz kluba poručuju da će sve biti isplaćeno „postupno“.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Stari problemi – nova epizoda

Ovo nije prva napeta situacija između Petkovića i uprave Kocaelispora. Tijekom ljeta, već dogovoreni transfer zamalo je propao jer se klub nije držao financijskih uvjeta koji su prvotno predočeni igraču. Petković je tada nakratko napustio Tursku, no kasnije se vratio i potpisao dvogodišnji ugovor nakon što su dogovori navodno ispeglani.

Današnja situacija sugerira da su problemi iz ljeta samo odgođeni, ali ne i riješeni. No posljednjih mjesec dana ne igra zbog ozljede, a tek treba vidjeti kako će se nastaviti njegov odnos s klubom nakon javnog pritiska i financijskih prijepora.

Što slijedi?

Petković bi uskoro trebao održati novu rundu razgovora s upravom. Ako klub u narednih 15 dana ne isplati ostatak duga, situacija bi mogla prerasti u ozbiljan pravni i sportski konflikt.

Nakon 12 kola, Kocaelispor se nalazi na 11. mjestu lige, a priče o financijskim problemima samo dodatno naglašavaju nestabilnost u redovima novopečenog prvoligaša.

POGLEDAJTE VIDEO: Svjetsko prvenstvo dolazi! Obrvanove izabranice gledajte samo na RTL 2 i VOYO