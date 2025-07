Petković se oglasio nakon potpisa za novi klub, a navijači Dinama ovo su mu poručili

Bruno Petković imao je dugu transfer-sagu ovog ljeta, ali i to je nedavno zaključeno i službeno je novi igrač novog turskog prvoligaša Kocaelispora.

Petković se oglasio i na Instagramu objavom posvećenom novom klubu uz poruku "Nova prilika, novi izazov! Spreman sam!" Komentare su zasuli navijači Dinama pozitivnim porukama. "Pokaži im svima da su fulali", "Nisu svjesni koga su doveli", "Sretno Petko", "Sretno doktore! Zagreb je uvijek tu", samo su neki od komentara, a u njima je sudjelovao i Petkovićev suigrač iz Dinama Stefan Ristovski koji je ostavio tri emotikona. On je prije nekoliko dana potpisao za Sarajevo.

Petković je s turskim klubom dogovorio dvogodišnji ugovor s plaćom od 1,5 milijuna eura godišnje plus bonusi. Kocaelispor, povratnik u tursku Superligu, planira zadržati prvoligaški status i već je krenuo u ozbiljnu rekonstrukciju momčadi. Klub iz Izmita, poznat po strastvenim navijačima, vidi Petkovića kao ključnog čovjeka u napadu za novu sezonu.

