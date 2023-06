Potencijalni transfer Matea Kovačića u redove aktualnog osvajača tri velika naslova Manchester Cityja, koji ima osvojene Ligu prvaka, Premier ligu i FA Kup u prošloj sezoni, odnosno dogovor kluba i druge strane, i dalje su jedna od glavnih tema hrvatskog i engleskog nogometa.

Prema informacijama iz medija, Chelsea će na ime odštete dobiti 25 milijuna eura, uz još potencijalnih pet milijuna eura na ime bonusa. Čeka se službena potvrda Manchester Cityja...

Nova uloga i zadaće

Guardian navodi kako su Kovačićev dolazak na Etihad i odlazak İlkayja Gündoğana u Barcelonu dvije ključne stvari klupskih ljetnih transfera, odlazaka i promjena, naposljetku...

"Kovačićev dolazak u City bacio je dodatne sumnje na budućnost Ilkaya Gündogana kod Pepa Guardiole i krajnjem odlasku turskog ofenzivca", navodi engleski uglednik...

Za komentar transfera i ulogu koju bi Kova mogao imati kod Pepa pitali smo specijalistu za engleski nogomet, bivšeg poznatog nogometaša s iskustvom igranja u Engleskoj, reprezentaciji Belgije i Dinamu, između ostalog, legendarnog Branka Strupara.

Javio nam se Branko iz jutarnje šetnje koja mu jako dobro odgovara i sastavni je dio njegovog života, nakon srčanog udara ranije ove godine...

"Manchester City je, u prvom redu, napravio dobar posao dovođenjem Matea Kovačića, pogotovo nakon što Pep najviše voli igrače koji su već aklimatizirani na engleski nogomet i sustav igre kao takav, kao i na zadatke u takvom jednom načinu igranja nogometa. Mateo Kovačića zna i poznaje zahtjeve i prohtjeve engleskog nogometa jer je uspješno igrao i osvajao u Chelseaju. Priviknuo se i zna igrati otočki nogomet. Mnogi igrači se teško priviknu, nije to samo tako", tvrdi nam Branko Strupar i navodi:

"Kovačić je manje, doduše, igrao u Realu prije dolaska u London. No, u posljednje dvije do tri godine postao je igrač kakvog svi želimo imati, postao je onak koga smo svi čekali. Igra dobro i za reprezentaciju Hrvatske i Chelsea. Samo, Blues su imali velikih problema u prošloh sezoni, ali dobro...

'U reprezentaciji je legitimni nasljednik Luke Modrića'

U reprezentaciji Mateo Kovačić igra puno ofenzivnije, takva mu je uloga u odnosu na onu, pretpostavlja se, koju će imati u sustavu igre Pepa Guardiole...

"U reprezentaciji je Mateo Kovačić legitimni nasljednik Luke Modrića, mada bi volio da Luka još igra za reprezentaciju, još dugo. Kovačić će sad biti defanzivniji, ali to mu je idealno jer je all round vezni igrač koji dobro radi visoki presing. Gündogan je igrao ofenzivnije. Malo koji igrač ima takvo iznošenje lopte na suparničku polovicu u tempu. On kad krene osvoji metara i metara terena i samo šalje lukave paseve, a u jednoj takvoj momčadi kao što je City, u kojem svi igraju, s takvom lakoćom kreiraju prilike i situacije, to je idealno".

Branko navodi kako Mateo Kovačić može samo još više napredovati u europskom prvaku I da ima jakih imena koja znaju i igraju dugo svoje pozicije ili su tu za te uloge više.

"Ipak je to malo drugačiji sustav igre i sve. U Cityju će imati više defenzivnije zadaće. Tamo se zna, zna da su De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez... Ali, Mateo je netko tko majstorski može dovesti loptu je naravno Kovačić. Tu če uz njega biti Rodry koji stalno igra poziciju zadnjeg veznog. Mislim da bi njih dvoje bili idealnih iza navedenih ofenzivaca. Traži se trokut, ali znato što je u ovoj čitavoj priči najbitnije osim tog trokuta koji se sad traži u igri? To da je Pep dobio igrača koji se vrlo brzo može adaptirati na svaki sustav igre i zahtjeve momčadi i Pepove strategije. To je bitno. Vrlo brzo će se Kova adaptirati, ako se uzmu u obzir njegove tehničke i taktičke mogućnosti. Nije on blesav, zna on koga kupuje. Pep je takav menadžer koji igrača napravi boljim i do 20 posto."

Branko nam dalje priča...

"Znate ono kako laici kažu - može igrati i četiri i osam, kao i šest i deset - prema staromodnom. Četiri i šest su bili defenzivniji, a osam i deset ofenzivniji. Nikad se nećeš zeznuti ako njega staviš ili na osam ili na deset. Na svim veznim pozicijama je odličan i može ga se koristiti šireg spektra. E sad, hoćeš ti od njega više tražiti da zatvara prutuudare suparnika ili da više izlazi s loptom u napad, ali bitno je raditi presing na izgubljenu loptu i što prije je osvojiti nazad, samo je to bitno kod Pepa. To rade odlično i nije bez veze da su osvojili trostruku krunu ove prošle sezone. Kažu neki umjestni klub, puno novaca itd... Je, ali pogledajte samo način na koji City dolazi do šansi, ne možeš reći da je nezasluženo. Majstorski su to odradili".

"Istina, imaju novac, mogu kupiti koga hoće... Ali, može i PSG, pa ništa nisu napravili. Daj Bože kad bi još došao i Joško Gvardiol u Man City", iskreno je rekao Strupar.

'Ako dođe i Gvardiol, navijam za City'

Joško Gvardiol u petak je, prema informacijama, dogovorio osobne uvjete s Manchester Cityjem. Daily Mail, pozivajući se na Foot Mercato, iznosi da Građani sad spremaju novu ponudu koja bi trebala zadovoljiti njemački klub, od one prvotne u visini od 90 milijuna eura, na što su Nijemci samo odmahnuli rukom. Navodi se kako je Mateo Kovačić Pepov prioritet u strategiji transfera i slaganja momčadi...

"To bi bilo nevjerojatno da se dogodi, još i da Gvardiol dođe. Gigant, europski prvak, osvajač tri velika trofeja u sezoni, ima dva hrvatska nogometna reprezentativca, bitna, u prvih 11 svojih igrača, barem vjerujem da se takvo što može dogoditi. To bi bio šećer na kraju priče. Ako se to dogodi, navijam za City", zaključio je Branko Strupar.