Kakva završetak sezone za Manchester City. Građani su sinoć na Ataturku prvi put u povijesti postali su europski prvaci nakon što su u finalu Lige prvaka u Istanbulu pobijedili Inter sa 1-0.

City opravdao ulogu favorita, iako je Inter bio dobar

City je opravdao ulogu favorita premda je Inter jako dobro stajao na travnjaku, a pogodak odluke zabio je Rodrigo u 68. minuti. Trupe Pepa Guardiole došli su tako do trostruke velike krune - naslova prvaka Engleske, FA kupa i sad Lige prvaka.

Za komentar viđenog u Istanbulu zamolili smo danas ujutro specijalistu za engleski nogomet - Branka Strupara.

Tvrda utakmica

"Utakmica je bila dosta tvrda. Inter se dosta dobro postavio. Očekivao si da će to za City ići puno lakše, pogotovo kad je izašao zbog ozljede Kevin de Bruyne. Tada sam pomislio kako će regularni dio završiti 0-0. Nisu Građani mogli probiti Interov blok, nisu mogli igrati onu svoju igru kratkih pasova. Imali su taj jalovi posjed, ali nisu mogli kreirati ništa posebno. U biti je ta Cityjeva akcija za gol bila jedina u kojoj je lopta prošla kroz sredinu, jedna povratna lopta i pogodak", objašnjava nam Branko Strupar i nastavlja:

Lukaku opet tragičar

"Nakon toga, kad pomisliš sad je to to - vatromet. Romelu Lukaku je opet bio, nažalost, tragičar. Inter je pogodio prečku i u istom napadu je Lukaku zaustavio udarac suigrača. Zbilja je Inter imao veliki peh da se nije vratio u utakmicu, da nije izjednačio. Što se tiče Cityja, to je momčad koja je zaslužila pobijediti. Sjetimo se samo kako je Arsenal imao veliku nadmoć, bodovnu i sve, ali stigli su ih. Ajde, to finale FA kupa protiv gradskog rivala Uniteda, ali i to su riješili. Bio sam uvjeren da će Manchester City osvojiti Ligu prvaka, samo ne na jedan takav način, na tako težak način. Očekivao sam da će to odraditi puno jednostavnije, Inter je jako dobro stajao na travnjaku ".

'Nitko ne bi mogao reći a da je Inter dobio'

Neki nogometni pratitelji na društvenim mrežama tvrde kako je Inter bio bolji i kako su Građani nezasluženo pobijedili...

"Na osnovu jučerašnjih 90. minuta, nitko ne bi mogao reći a da je Inter osvojio Ligu prvaka. Zbilja su jako pametno stajali, bili opasni u kontranapadima, super su izgledali... Uopće nije bila neka nadmoć Cityja. Sjećam se, ne znam u kojoj minuti su Građani imali prvi korner, valjda tamo u drugom poluvremenu, ne znam, šalim se. Hoću reći da City nije dominirao na onaj svoj način na koji to rade inače. Oni kad dominiraju, stalno su tu oko šesnaest metara, imaju kornera pa valjda deset u poluvremenu, u jeku te svoje dominacije. Ovog puta to nije bio slučaj. To me jako iznenadilo. Zato, da je Inter dobio ne bi bilo nezasluženo. I nakon gola su imali dva mrtvaca, ali baš mrtvaca... Da su to zabili, utakmica bi se okrenula."

Inter je bio blizu, ali promašaji su ih koštali naslova'

Branko Strupar nam priča kako bi to bio pozitivni šok za Nerrazzurre.

"Oni bi to izgurali do kraja", tvrdi nam Branko Strupar i dodaje:

"Bili su blizu, ali koštao ih je trenutak nepažnje, samo jedan trenutak nepažnje... Mislio sam kako će se raspasti, ali nisu. Baš su se jako potrošili. Ono što su fulali, morali su zabiti i to ih je koštalo titule".

Što se tiče igre kapetana Intera Marcela Brozovića, Strupar nam objašnjava kako mu se jako svidjelo to kako su se Marcelo i Hakan Çalhanoğlu nadopunjavali. I Nicolò Barella je uvijek tu opasan.

'City nije odigrao kako inače zna i može, ali to je zasluga i Intera'

"Dobro su stajali na terenu. Kad vidiš da City nije mogao razviti svoju igru, bez obzira što je de Bruyne morao izaći, išlo im je teško... Ni blizu onog Cityja kojeg si naviknuo gledati. Imali su sreće, ali sreća ih je valjda ovog puta i morala pomaziti, ako se uzme u obzir da jako jednostavno i lagano dođu do finala, ali onda su gubili, noge su om se odrezale. Jučer nisu uopće tako bili dobri, naravno to je i zasluga Intera, ali osvojili trofej koji su toliko željeli i čekali. Guardiola je to jedino još čekao, htio, trebao u svojem mozaiku uspjeha. Da, ovaj trofej Cityju je baš nedostajao. Nadmoćni su u Engleskoj, najjačoj ligi na svijetu, godinama su u vrhu. I način na koji igraju... Ali, uvijek se nađe neka crna mačka".

I za kraj pitali smo Branka, našeg čestog sugovornika, navijaju li više u gradu Manchesteru za City ili United? Branko je igrao u Premiershipu 4 godine (od 1999. do 2003) za Derby County za kojeg je nastupio, prema podacima dostupnim na internetu, 41 put i zabio 16 golova. Zašto vam to navodimo?

'Man United je uvijek bio nekako više gradski klub'

Naime, potegla se neka priča kako za City u gradu Manchesteru navija više ljudi, a za United uglavnom pridošlice sastrane, tj u okolici. Osobno, potpisnik ovih redaka nema takav dojam i smatra kako ipak više ljudi u Manchesteru navija za United, kao općenito u Engleskoj u odnosu na City, ali možda se nešto posljednjih godina promijenilo. Ili nije... Što misli na ovu temu Branko Strupar, zna li odgovor odnosno relacije, plavi li se grad ili crveni više?

"Mislim da se ipak više crveni nego plavi, ali kad sam ja igrao u Premierligi City je bio u drugoj ligi. Stoga, teško mi je to komentirati. No, nakon dolaska milijardera i šeika, City je postao gigant. Kad je Guardiola došao u klub odjednom su postali nadmoćni, ali to je bila ta kombinacija novca plus znanje Guardiole. Međutim, Man United je uvijek bio nekako više gradski klub. Manchester City je umjetno stvoren klub. Ali, imaju sigurno jako puno navijača. Ne bih se kladio da City ima više navijača."