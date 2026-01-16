FREEMAIL
Sve je gotovo: Poznati su detalji transfera Hajdukova dragulja u Inter

Sve je gotovo: Poznati su detalji transfera Hajdukova dragulja u Inter
Foto: Sime Zelic/pixsell

Dugi pregovori Hajduka i Intera rezultirali su sljedećim dogovorom

16.1.2026.
8:09
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
Dočekali smo konačno i kraj transfer-sage Branimira Mlačić. Hajdukov vunderkind doznao je svoju sudbinu i preselit će u milanski Inter.

Dugi pregovori Hajduka i Intera rezultirali su sljedećim dogovorom. Nerazzurri će splitskom klubu isplatiti pet milijuna eura plus bonuse, a Mlačić će u Italiju otputovati u nedjelju ili ponedjeljak, piše talijanski insajder Gianluca di Marzio. U Italiji će potpisati ugovor na pet godina, a u Hajduku će ostati na posudbi do kraja sezone. 

Sve o Hajduku čitajte na portalu Net.hr.

Mlačić se ove sezone probio na veliku scenu. Ustalio se u momčad Hajduka i upisao 18 nastupa u svim natjecanjima. Asistirao je dva puta u SHNL-u. Odigrao je jednu utakmicu za U-21 reprezentaciju Hrvatske, a pitanje je vremena kada ćemo ga vidjeti u A selekciji.

Hrvatska je stvarno postala rasadnik talenata na stoperskim pozicijama. Mig, mig, Gvardiol, Vušković, mig, mig.

POGLEDAJTE VIDEO: Dominik Kuzmanović za RTL Danas: 'Zdravi smo i spremni'

HajdukHnlInter
Sve je gotovo: Poznati su detalji transfera Hajdukova dragulja u Inter