drama /

Kovačevi živci na kušnji: Borussia ispustila 2-0 pa se izvlačila u samoj završnici

Foto: Ina Fassbender/afp/profimedia

Borussia je povela 2-0 golovima Brandta (45+1) i Adeyemija (54)

17.1.2026.
18:57
Hina
Ina Fassbender/afp/profimedia
 Drugoplasirani sastav njemačkog nogometnog prvenstva, Borussia iz Dortmunda, koju vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač, u susretu je 18. kola ostvarila dramatičnu domaću 3-2 pobjedu protiv zadnjeg St. Paulija.

Borussia je povela 2-0 golovima Brandta (45+1) i Adeyemija (54), ali Sands (62) i Jones (72) su pravnali na 2-2, da bi Can (90+5-11m) iz kaznenog udarca duboko u sudačkoj nadoknadi ipak osigurao tri boda domaćima.

Druga Borussia sada ima 39 bodova, osam manje od prvog Bayerna, a šest više od trećeg Hoffenheima, dok je Sankt Pauli ostao na 12 bodova, koliko ima i predzadnji Mainz 05.

Andrej Kramarić igrao je do 79. minute za Hoffenheim koji je skočio na treće mjesto 1-0 pobjedom protiv Bayera iz Leverkusena, a jedini strijelac bio je Burger (9).

Luka Vušković odigrao je čitav susret za Hamburger SV u domaćem 0-0 remiju protiv Borussije iz Moenchengladbacha, dok je Lovro Majer igrao do 59. minute za Wolfsburg u domaćem 1-1 remiju s Heidenheimom.

Wolfsburg je 12. sa 19 bodova, a HSV 14. sa 17.

