Završila je prva puna sezona Gia van Bronckhorsta na klupi Rangersa i sad su na redu promjene u momčadi škotskog velikana.

I dok je do sada u klubu bilo tiho na frontu dolaznih transfera, stvari će se zahuktati u danima koji su pred nama jer se međunarodna stanka bliži kraju.

Cameron Archer želja Rangersa

Jedan igrač koji je iskoristio prekid u svoju prednost je navodno Ibroxova velika želja, Cameron Archer.

Ovaj 19-godišnjeg napadača Aston Ville talkSPORT je povezao s prelaskom u Glasgow, a interes će se vjerojatno pojačati tek nakon što je pucao u dvojcu za Englesku do 21 godine protiv Albanije, prenose škotski mediji.

Još jedan napadač na dnevnom redu je Mateo Cassierra - iako Daily Record izvještava da dogovor s FC Sochijem nije neizbježan, unatoč ranijim tvrdnjama o suprotnom.

Ross Stewart je još jedna opcija o kojoj se raspravljalo, ali će vjerojatno biti potrebna ogromna ponuda od 8 milijuna funti, nakon što je škotski ubojica otpustio Sunderland natrag u Championship.

Turci prate Bornu

Što se tiče odlazaka, Bornu Barišića žele u Turskoj jer je jer za njim gaji interes Trabzonspor. Škotski Daily Express prvi javlja tu informaciju. Turski En Son Haber, pak, tvrdi da je došlo do hitnog sastanka u Rangersu povodom interesa za Barišića, a da su pored Trabzona za njegovim dovođenjem interes pokazala još najmanje dva turska kluba.

Neće ga pustiti Škoti jeftino

"On je misteriozno ispao iz hrvatske momčadi za utakmicu s Danskom i mogao bi krenuti dalje ako stigne ponuda - iako Rangers neće pustiti 29-godišnjaka jeftino", pišu Škoti.

Budući da je Calvin Bassey bio jedina druga seniorska opcija na lijevom beku, mogao bi se naći kako igra češće ako ostane na Ibroxu, a ako Borna ode u drugi klub.

"Ne znam kako razmišljaju u klubu, ali meni je ovdje dobro i uživam. Ali u nogometu nikad ne znate, uvijek postoje neki upiti. Moglo bi doći do ponude koja zadovoljava i klub i mene. Naravno da bi tada došlo do transfera", rekao je nedavno Barišić upitan o svojoj klupskoj budućnosti.

Prije 4 godine došao u Glasgow Rangers

Barišić je član Galsgow Rangersa od 2018. godine kada je stigao iz Osijeka, a pod ugovorom je s klubom do ljeta 2024. godine. Njegovu tržišnu vrijednost Transfermarktu procijenjuje na 6 milijuna eura.

Čini se kako bi as Vatrenih uskoro mogao promijeniti klub, pitanje je samo koja će biti njegova nova adresa. Prije dva i pol mjeseca pričao nam je u intervjuu Borna o situaciji u Glasgow Rangersu i što ima u planu...

Borna Barišić za Net.hr: 'Priča je dosta kompleksna'

"Gledajte, priča je dosta kompleksna tu, ne bih išao u detalje iz poštovanja prema treneru i klubu, kao i sebi, ma svemu... U posljednjih dvije i pol godine imao sam stvarno predivno razdoblje u Rangersu. Igrao sam svaku utakmicu i bilo mi je kao u nekoj bajci. No, kako to obično biva, u životu ti dođe situacija, u sportu malo češće, kad ti ne ide, kad je malo teže... Sve je to jedna priča koja ima uspona i padova, životni roller coaster. Na meni je da treniram, radim, čekam svoju priliku, dati svoj maksimum i odigrati dobro kad god mogu, tako da nisam igrao zadnjih nekoliko utakmica. No, sve je to normalno. Nije to ništa zabrinjavajuće. Vidjet ćemo kako će se stvari u budućnosti odvijati. Naravno, nitko nije sretan kad ne igra duže vrijeme. Vidjet ćemo što će biti, kako će se sve to odviti", rekao nam je Borna Barišić, o čemu više čitajte - OVDJE.