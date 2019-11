BOMBASTIČAN PREOKRET U MANDŽUKIĆEVU TRANSFERU: Hrvatskom napadaču stigla izvrsna ponuda iz Njemačke

Gotovo sigurno Mandžukić napušta Juventus već u siječanjskom prijelaznom roku

Proteklih se dana uvelike govori o odlasku hrvatskog napadača Marija Mandžukića iz Juventusa. Trener Maurizio Sarri otpisao ga je još na početku sezone, a nije ga ni registrirao za Ligu prvaka te je Hrvat danas čak izoliran od ostatka momčadi i obično nije niti u zapisniku za utakmice.

Gotovo sigurno Mandžukić napušta Juventus već u siječanjskom prijelaznom roku, ali još se uvijek ne zna točna destinacija. Najviše se govorilo o transferu u Manchester United, gdje je ovaj trebao preći još ljetos, ali se posao izjalovio zbog nesuglasica oko odštete i navodno, visine Mandžukićevih primanja.

Borussia poslala ponudu

Juventus je sada spreman pustiti Mandžukića za svega 5.3 milijuna eura i vrlo brzo se popis ponuđača proširio. U priči je odnedavno i Sevilla, poneki katarski klub, te kineski Guangzhou, ali sada Tuttomercato piše kako Hrvata želi i Borussia Dortmund, a to je poprilično velika stvar jer Mandžukića očito jedino zanima nastavak karijere u jednom od klubova “lige pet”.

Talijani tvrde kako je Borussija već poslala ponudu na adresu Stare dame i to nešto veću od one minimalne od 5.3 milijuna eura, što pak znači da su opasno zagrizli za Hrvata. Problema oko prihvaćanja ponude vjerojatno neće biti, ali moguće je da će Mandžukić biti malo tvrđi pregovarač kada je u pitanju plaća jer teško da će pristati na manje od onoga što sada dobiva u Juventusu, a to je oko pet milijuna eura godišnje… No, stanje je prilično alarmantno i u pitanju je spas karijere, pa je svašta moguće, a Borussia je doista velikan europskog nogometa.