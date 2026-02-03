Bomba pred kraj prijelaznog roka: Adriano Jagušić na korak do Maksimira!

Sjajni veznjak Slaven Belupa i najbolji mladi igrač, te ponajbolji igrač općenito, HNL-a, Adriano Jagušić, uskoro bi mogao potpisati za Dinamo.

Već su ranije pokušali

Veznog igrača se već ranije povezivalo s povratkom u dres koji je nosio od 2014. do 2021., ali je dvadesetogodišnjak odbio ponudu, strahujući da neće dobiti veliku minutažu u Dinamu nakon remonta u kojemu je na Maksimir ljetos stiglo čak sedam veznjaka. Kako se Dinamo riješio trojce (Villar, Ljubičić i Mudražija), dvadesetogodišnji as Slaven Belupa očito je procijenio kako je sada dobar trenutak za veliki povratak u "Modro jato", gdje bi ga dočekao Mario Kovačević - trener pod kojim se Jagušić prometnuo u ponajboljeg igrača lige.

Priča o njegovu povratku dobila je dodatnu snagu jučer, kada je treneru Dinama postavljeno pitanje upravo o dolasku Jagušića u klub, na što je Kovačević dao znakoviti odgovor:

"Ne bih htio o tome, to je pitanje za sportskog direktora, ali mi bi trebali jednog veznog igrača," komentirao je strateg Modrih.

Svoj je komentar na tu temu dao i Jagušićev agent Matej Škegro:

“Otišlo je predaleko sve to i osjećam potrebu da moram zaštiti Adriana od medijskih napisa koji su se pojavili. Dakle, nije istina da je Jagušić na liječničkom pregledu u Zagrebu. Igrač je fokusiran na Slaven Belupo i sprema se za sljedeću utakmicu protiv Hajduka na Poljudu”, kratko je poručio Škegro za Germanijak.

Dobra suradnja

Inače, teško da će Dinamo uspjeti ponuditi istu cifru koju su nudili neki drugi klubovi poput Werdera ili Brage, ali bi mogli "potući konkurenciju" ponudom koja bi uključivala postotak od budućeg transfera. Ako se Plavi odluče za tu opciju, mogli bi "omekšati Farmaceute" i nastaviti jako dobru i međusobno korisnu suradnju ova dva kluba. Posljednjih je godina iz Zagreba ka Koprivnici otišao Jagušić, Ante Crnac, Matej Šakota i drugi, dok se u drugom smjeru za sada zaputio jedino Arber Hoxha.

Sada da li Škegro "smiruje tenzije", ili važi ona stara "gdje ima dima, tu ima i vatre", vidjet ćemo uskoro.

