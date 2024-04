Legendarni hrvatski reprezentativac Alen Bokšić dao je intervju u talijanskoj Gazzetti dello Sport, a njegove izjave prenosili su portali koji se bave Juventusom, njegovim bivšim klubom.

"Prva asocijacija na dane provedene u Juventusu izgubljeno je finale Lige prvaka od Borussije Dortmund. Kada Juve pobijedi osjetiš olakšanje i to se smatra normalnim. S druge strane, svaki poraz predstavlja veliki udarac. Sretan sam što se Juve plasirao u finale Kupa, ali mi je istovremeno žao Lazija i mog prijatelja Igora Tudora, jer su bili blizu podviga. Bit ću s Igorom ove subote na Olimpicu kada igraju protiv Verone. Dakle, Kup ostaje kao posljednja prilika Juventusu da donekle spasi sezonu. Istina, i to je trofej, ali za klub takve reputacije očekuje se da će biti u borbi za scudetto do kraja. Nažalost, utrka za naslov završila je još u veljači, u izravnom dvoboju s Interom. Od tada sam vidio previše utakmica ispod Juventusove razine."

Komentirao je Dušana Vlahovića.

"Osobno ne volim usporedbe igrača, ali smatram da Vlahović može postati vrhunski napadač, poput Erlinga Haalanda. Nema sumnje da je centarforu u talijanskom nogometu puno teže zabiti gol nego u Engleskoj. Jednako je bilo i u moje vrijeme. Napadač je uvijek ovisan o suigračima, koje ima iza sebe. Eto, ja sam imao sreće. Kada bih se okrenuo vidio sam Zidanea, Jugovića, Deschampsa, Contea… A pored sebe sam imao Del Piera ili Vierija. Danas Vlahović ima problem, jer Juventus teško stvara igru."

Na red je došao i Mario Mandžukić.

"On je bio igrački fenomen. Nikada nije odustajao i uvijek je interes momčadi stavljao ispred svog ega. Kada je u svlačionicu Juventusa stigao Gonzalo Higuain činilo se da je to kraj Mandžukićeve karijere u dresu "bianconera". Umjesto toga, on se povukao ulijevo i ostao u momčadi. Štoviše, senzacionalnim je golom u finalu Lige prvaka protiv Reala ostao zauvijek u sjećanju navijačima Juventusa. Od današnjih napadača sviđa mi se mali Chiesa. Podsjeća na svog oca Enrica, u kojega sam osobno bio zaljubljen kao igrača. Tu je i Yildiz. Iznimno je talentiran, ali mu je tek 18 godina. Dopada mi se i stoper Bremer: lijep i čvrst branič. Kao oni iz mog vremena."

Morao je spomenuti i Luku Modrića.

"On je blagoslovljen od Boga! Luka Modrić je nogomet. Preporučio bih ga svakom vrhunskom klubu, pa i Juventusu. Još je neizvjesna njegova sudbina u Realu. Modrić je mama Judeu Bellinghamu i svim ostalim mladim igračima Reala. Stoga sam uvjeren da će ga "kraljevski klub" zadržati. Uvjerenja sam da su pred Lukom još dvije godine vrhunskog nogometa. No, kada bi me u Juventusu i poslušali te doveli Modrića, on sam ne bi bio dovoljan za osvajanje scudetta. Ali bi sigurno bio odličan temelj za (iz)gradnju momčadi. Inter je ove sezone izdominirao konkurenciju igračkom kvalitetom i premoćno osvojio titulu."