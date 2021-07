Napadač španjolske nogometne reprezentacije Alvaro Morata zabio je gol i bio jedan od boljih igrača 'Furije' u dramatičnoj pobjedi nad Hrvatskom u osmini finala Europskog prvenstva (5:3 nakon produžetaka).

Prije utakmice s Vatrenima Morata je prolazio prilično teške trenutke.

Ispromašivao se

U trima utakmicama dao je samo jedan pogodak, a istaknuo se brojnim promašajima.

Zbog toga se našao na udaru navijača, koji su mu opasno zaprijetili što je i sam otkrio u razgovoru za Cadenu Cope.

Strašne poruke

"Nakon utakmice s Poljskom nisam mogao zaspati. Primio sam toliko prijetnji, uvreda članovima moje obitelji, poruka u kojima mi pišu kako se nadaju da će mi žena i djeca umrijeti", rekao je pa poručio:

"Shvaćam dok me se kritizira što nisam postigao pogodak, ali želim da se ljudi stave na moje mjesto i da shvate kako je to primati prijetnje, dok ti kažu neka ti djeca umru. Svaki put kada uđem u svlačionicu, mobitel stavim na drugi kraj prostorije. Najviše mi smeta ono što govore mojoj ženi, mojoj djeci. Njima također govore sve te užasne prijetnje i uvrede", otkrio je.

Morata je nakon pobjede protiv Hrvatske progovorio o zvižducima španjolskih navijača.

"Znam zašto mi stalno zvižde, znam to savršeno dobro i nije to preteško razumjeti. Kada završi Europsko prvenstvo, ako sve bude dobro, govorit ću o tome. Nemam problema s tim i potpuno sam svjestan zašto mi zvižde. Dobro, nakon Hrvatske su mi pljeskali, ali to je sve dio nogometa. U nogometu se jako brzo prijeđe s uvreda na komplimente", priznao je pa se osvrnuo na svoj pogodak protiv Hrvatske:

‘"Nisam ga pogledao puno puta. Stvarno želim još jednom pogledati utakmicu. Gledao sam samo sažetak, ali želim je još jednom pogledati sa svojim suigračima zbog poboljšanja naše igre."

Španjolski centarfor za kraj je progovorio o sukobu s hrvatskim braničem Dujom Ćaleta-Carom, koji se dogodio u jednom trenutku utakmice:

"Ništa se ozbiljno nije dogodilo. Razmijenili smo par uvreda, ali tako je to u nogometu. Nakon što je utakmica završila, zagrlio me i poželio mi sreću. Sjajno. Iskreno, bojao sam se da će me napasti. Znate, on je jako snažan momak."