Španjolski napadač Alvaro Morata na ovogodišnjem Europskom prvenstvu prolazi kroz teške dane. U tri utakmica dao je samo jedan pogodak, a istaknuo se brojnim promašajima. Poput onog iz kaznenog udarca protiv Slovačke.

Zbog toga se našao na udaru navijača, koji su mu opasno zaprijetili što je i sam otkrio u razgovoru za Cadenu Cope.

"Nakon utakmice s Poljskom nisam mogao zaspati. Primio sam toliko prijetnji, uvreda članovima moje obitelji, poruka u kojima mi pišu kako se nadaju da će mi žena i djeca umrijeti", otkrio je napadač.

Strašne poruke

"Shvaćam dok me se kritizira što nisam postigao pogodak, ali želim da se ljudi stave na moje mjesto i da shvate kako je to primati prijetnje, dok ti kažu neka ti djeca umru. Svaki put kada uđem u svlačionicu, mobitel stavim na drugi kraj prostorije. Najviše me smeta ono što govore mojoj ženi, mojoj djeci. Njima također govore sve te užasne prijetnje i uvrede", otkrio je.

Pred Moratom i Španjolcima je u ponedjeljak utakmica protiv Hrvatske u osmini finala Eura.