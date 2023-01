Doznali smo suparnika u polufinalu Lige nacija i to će biti - spektakl! Da se razumijemo, da je hrvatska nogometna reprezentacija izvukla bilo koga, spektakl bi bio zajamčen, ali sad je nekako još više jer se radi o domaćinu!

Oranje čekaju Vatrene na svom vrućem terenu

Hrvatska će na završnom turniru Lige nacija igrat će protiv domaćina Nizozemske 14. lipnja u Rotterdamu, odlučeno je na ždrijebu održanom u Nyonu.

U drugom polufinalu 15. lipnja u Enschedeu sastat će se Španjolska i Italija.

Pobjednici polufinalnih susreta igrat će u finalu u Rotterdamu 18. lipnja, dok će poraženi igrati za treće mjesto također 18. lipnja u Enschedeu. Za Blitz komentar zamolili smo nekadašnjeg poznatog golmana, danas nogometnog uglednika i komentatora nogometnih zbivanja Tomislava Ivkovića.

'Talijani su najneopterećeniji'

"Sve reprezentacije su teške. Bilo koja - Španjolska je mlada i potentna, Talijani su ono, 'možda' - najneopterećeniji, izgledaju kao autsajderi ali nikad Italiju ne smiješ podcijeniti. Nizozemska je domaćin, oni igraju specifičan nogomet. Hrvatska mora biti pametni i igrati inteligentno, jer je to isto termin koji je vrlo zafrknut. Znači, to je termin za kraju sezone, kad će igrači biti maksimalno iscrpljeni, niti jedna od ovih 4 reprezentacije neće biti na svojem maksimumu - nego na rezervi", govori nam Tomislav Ivković i naglašava naglašava da će bitno biti "čija rezerva duže traje".

'Wesley Sneijder cijeni hrvatski nogomet, ne čudi njegova izjava'

Ivković je za izjavu Wesleyja Sneijdera kako će, po legendi nizozemskog nogometa, Hrvatska osvojiti Final Four, konstatirao kako je on inače dečko koji dosta cijeni hrvatski nogomet i hrvatske igrače - "Ne iznenađuje me takva izjava, s tim da mi nismo sigurno favoriti. U najmanju ruku imamo iste šanse kao ostali", tvrdi Tomislav Ivković i dodaje kako misli da se previše priča, bez pokrića o tom osvajanju Lige nacija od strane naše reprezentacije...

"Sad su svi komentari usmjereni samo na osvajanje Lige nacija koje svrstavaju u treće natjecanje, poslije SP-a i Eura, samo ne znam zbog čega i kako, ali to je jedno interesantno natjecanje koje nema, hajmo reći veličinu nečeg velikog, nego jednostavno pružit šansu, po meni, za igrače neke koji su manje igrali ili koji će igrati sad u ovim kvalifikacijama sad u ožujku. Bitno da se još pokazuju i dokazuju kroz te utakmice."

'Hrvatska nema nikakvog pritiska niti opterećenja.

I za kraj, Tomislav Ivković dodaje:

"Hrvatska nema nikakvog pritiska niti opterećenja da mora osvojiti Ligu nacija i Hrvatska jedino što treba raditi je da održi svoj rejting, da ne ide ispod kvalitete igara koje pruža u zadnje vrijeme i to je to."