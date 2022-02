Nogometaši Osijeka nisu mogli poželjeti ljepšu proslavu 75. rođendana kluba. U derbiju 25. kola Prve HNL Osijek je na stadionu Gradski vrt u nedjelju pobijedio Dinamo s 1-0 preuzevši vrh ljestvice.

Pogodak odluke postigao je Antonio Mance u 78. minuti i to samo tri minute nakon što je ušao u igru.

Bio je to njegov drugi gol nakon što se početkom veljače vratio u Osijek. U prošlom kolu zabio je za pobjedu 3-2 protiv Istre 1961 u petoj minuti nadoknade, a sada je njegov pogodak odlučio i derbi.

Bjelica: 'Ovo je momentalna situacija'

"Čestitao bih svojim igračima i navijačima na velikoj podršci. U izjednačenoj utakmici iskoristili smo grešku Dinama i pobijedili. Možda smo mi uložili malo više energije, oni nam nakon Seville nisu mogli toliko parirati. Sretni smo zbog pobjede, ali ovo je samo momentalna situacija. Dinamo ima utakmicu manje, još se puno toga može dogoditi", rekao je trener Osijeka, Nenad Bjelica za Arenu Sport nakon utakmice pa pohvalio Mancea koji je zabio jedini pogodak na utakmici:

"Valjda smo samo on i ja vjerovali da on može biti bitan za nas. Imao je peh, odlučili smo se na posudbu, bilo je tada puno interesa za njega. Ali, kad se pojavila mogućnost da ga se vrati, nazvao sam ga video-pozivom da vidim ima li taj žar u očima, vidio sam da on to ima i odmah ga vratio natrag."

Bjelica kaže kako pokazuju da mogu u derbijima.

"Važno je osvajati bodove, mi smo tu dosta dobri. Ali treba nastaviti, ovo je tek početak. Ima još 11 kola do kraja sezone, bit će jednako teško kao i u ovih 25 kola do sada", zaključio je Bjelica.

Kopić: 'Vjerujem da ćemo biti prvaci'

Trener Dinama, Željko Kopić, nije bio zadovoljan viđenim:

"Kontrolirali smo utakmicu kroz prvo poluvrijeme. U drugom sam osjetio da smo počeli padati. Pokušali smo Andrićevim ulaskom nešto napraviti. Imali smo neke situacije u kojima smo trebali bolje reagirati. Primili smo pogodak, treba Osijeku čestitati na pobjedi. Imali smo nekakvih par situacija, baš je u detalju utakmica otišla na drugu stranu. Moji igrači su išli punom snagom. Osijek je iskoristio svoju priliku, to je to", rekao je Kopić nakon utakmice.

Mnoge je začudila situacija u završnome dijelu gdje je izvadio iz igre Mislava Oršića, ali Kopić je i to objasnio:

"Odlučio se Osijek na 5-4-1 kako bi osvajao lopte u sredini. Mi smo u prvom poluvremenu držali situaciju, htjeli smo u drugom pojačati pritisak, nismo uspjeli. Oršić je osjetio slabost pa smo ga zamijenili, rekao je već da se ne osjeća dobro."

Dinamo je ovom utakmicom izgubio prvo mjesto na ljestvici.

"Moramo biti maksimalni, pravi i u nastavku sezone. Sada nemamo europskih utakmica. Malo ćemo se osvježiti, vjerujem da ćemo u nastavku sezone biti dobri. Apsolutno vjerujem da ćemo biti prvaci, to je klupski cilj", zaključio je Kopić.

Prva HNL - 25. kolo

Šibenik - Istra 1961 2-1 (Marin 53, Delić 63 / Beljo 45+2)

Osijek - Dinamo 1-0 (Mance 78)

U subotu:

Lokomotiva - Gorica 2-0 (Kulenović 18, Dabro 72)

Hajduk - Rijeka 1-3 (Livaja 69 / Drmić 17, Vučkić 33, Krešić 86)

U petak:

Slaven B. - Hr. dragovoljac 1-0 (Brković 64-11m)

Ljestvica