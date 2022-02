KAOS U GRADSKOM VRTU / Neredi nakon derbija Osijeka i Dinama: Interventna i redari na terenu hvatali navijače; Ovo niste mogli vidjeti u prijenosu

Nogometaši Osijeka nisu mogli poželjeti ljepšu proslavu 75. rođendana kluba. U današnjem derbiju 25. kola Prve HNL Osijek je na stadionu Gradski vrt pobijedio Dinamo sa 1-0 preuzevši vrh ljestvice. Pogodak odluke postigao je Antonio Mance u 78. minuti i to samo tri minute nakon što je ušao u igru. Bio je to njegov drugi gol nakon što se početkom veljače vratio u Osijek. U prošlom kolu zabio je za pobjedu 3-2 protiv Istre 1961 u petoj minuti nadoknade, a sada je njegov pogodak odlučio i derbi. Na tribinama stadiona Gradski vrt okupilo se oko 7.000 gledatelja. Ulaznice su bile rasprodane tri dana ranije, a sukladno važećim epidemiološkim mjerama u prodaji je bilo 40 posto kapaciteta svake tribine. Nažalost, nakon utakmice je došlo do nereda. Interventna je na terenu imala posla, navijači su se našli na travnjaku, došlo je do sukoba... Dodajmo kako je Osijek u povodu 75- rođendana kluba nastupio u rođendanskom dresu koji je inspiriran dresovima s kraja 80-ih godina i s prepoznatljivim bijelo-plavim bojama.