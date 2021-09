Cristiano Ronaldo u velikom se stilu vratio na Old Trafford. Portugalac je u prva tri nastupa u dresu Manchester Uniteda postigao četiri gola što jasno pokazuje koliki je njegov utjecaj na terenu. Međutim ogroman je on i van terena. O tome je prije nekoliko dana govorio vratara Uniteda Lee Grant. U razgovoru za talkSPORT ispričao je kako nakon večere niti jedan igrač nije uzeo desert kad su u Ronaldovom tanjuru vidjeli kvinoju i avokado.

"Bilo je to u petak tijekom okupljanja ekipe u hotelu. Obično bi nakon večere znali uzeti neki desert ili nešto što baš i ne spada u zdravu prehranu. Imamo pitu od jabuke, čokoladni mousse, ili nešto slično. Garantiram vam da nije bilo niti jednog igrača koji je dodirnuo pitu od jabuke i nitko nije ustao uzeti čokoladicu. Svi su jednostavno sjedili. Jedan me čak pitao što je Ronaldo uzeo. Gledali smo o čemu se radi i naravno to je bila najzdravija porcija koju možete zamisliti", ispričao je.

Na ove izjave reagirao je legendarni napadač Watforda Troy Deeney, koji danas igra za Birmingham. Naime, u šali je rekao kako bi sve napravio što i Ronaldo da mu je suigrač jer je poznato koliko on brine o sebi.

"Kad bih vidio Cristiana Ronalda kako jede konjski izmet prije utakmice, pojeo bih i ga ja", slikovit je bio te je tako istaknuo kako duga i uspješna karijera dovoljno govori o njemu.

"Da je Ronaldo moj suigrač, ne bih mislio da mogu biti dobar kao on. No, iz prve ruke bih vidio njegov nivo profesionalizma i želio bih raditi sve isto kao i on da budem najbolji što mogu biti. Da on dolazi na trening u 8 ujutro i ode u 7 navečer, ja bih došao u 8 ujutro i otišao u sedam navečer. Za mene je on najbolji nogometaš svih vremena, bolji i od Messija. Najviše zbog načina na koji je napredovao u karijeri i što se transformirao u klasičnog napadača i sve to je činio u različitim ligama."