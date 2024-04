HNL je ušao u završnicu. Od petka do nedjelje na rasporedu je bilo 30. kolo. Do kraja je sad još 6 kola.

Rijeka i dalje na +5 uz utakmicu više

Rijeka je na Aldo Drosini pobijedila Istru 1961. u Derbyju della Učka i ostala na +5 u odnosu na drugoplasirani Dinamo koji ima 63 boda i utakmicu manje. Bijeli s Rujevice imaju 68 bodova.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Plavi su u subotu pobjednički nastupili u Velikoj Gorici pred rekordno ispunjenim tribinama i dobili Goricu s 2-0. Osijek je na Poljudu nanio i peti uzastopni poraz Hajduku u svim natjecanjima u ovoj sezoni. Izabranici Zorana Zekića su slavili sa 2-1.

Lokomotiva je pobijedila u Varaždinu istoimenog domaćina s 2-0, dok je Rudeš poražen od Slaven Belupa prošlog petka s 3-1, nakon što je Rudeš poveo s 1-0 vrlo rano u utakmici, već u 15. minuti.

Za komentar 30. kola upitali smo Juricu Vranješa.

'Derby della Učka je bio dobar'

"Utakmica na Aldo Drosini je bila dobra s obje strane. Žao mi je što nije bio pun stadion, bolje bi bilo da je istočna tribina bila puna, bez obzira bili na njoj navijači Rijeke ili Istre. Jer, susret je bio dosta kvalitetan. Rijeka ga je odradila onako kako treba - šampionski i pripremaju se nogometaši Željka Sopića za ono što slijedi", rekao nam je u uvodu Jurica Vranješ i nastavio:

"Istra me nije iznenadila, iako je jako dobro odigrala. Ali, mislim da je to njihov limit, plafon. Bolje od toga ne mogu, jer nemaju nekog individualca koji će to riješiti kao što ima Rijeka takvih barem trojicu-četvoricu. Sopić to jako dobro vodi. Stablizirao je obranu. Mislim da ima najbolji stoperski par u ligi. Radeljić i mali Galešić već par utakmica igraju skupa."

'Goda je sve bolji i bolji. Smolčić besprijekorno rješava sve'

Bruno Goda je zabio Hajduku u 84. za 2-0. Raste u formi i on kako se sezona bliži svome kraju.

"Goda je sve bolji i bolji nakon onog što je napravio protiv Dinama, onaj penal klupi. Nakon toga se digao. Možda ga je to malo i trznilo. Čak i Smolčić koji, po meni, je možda tu i nekako najkritičniji što se tiče taktike i tehnički, ali i njega su Sopić i ekipa doveli na jedan nivo gdje on to besprijekorno sve rješava na desnoj poziciji."

'Čestitke i Jakiroviću na slaganju momčadi Rijeke'

Bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske tvrdi kako Rijeka ima trenutno najboljeg igrača lige...

"To je Marko Pjaca. Nemam što puno pričati. Dečko je space shuttle za ovu ligu i tu se samo može čestitati Miškoviću, Srećku Juričiću, Jakiroviću koji je isto tu slagao dosta ovu momčad prošlog ljeta prije odlaska u Dinamo i Darku Raiću Sudaru, sportskom direktoru, što su praktički za 0 eura doveli 3-4 ozbiljna igrača".

'Pogledajte što je sve prošao Marko Pjaca'

Neki se neće složiti s vama da je Marko Pjaca najbolji. Neki će reći da je najbolji igrač lige Bruno Petković, neki, pak, hajdukovci uglavnom, da je prvo ime Marko Livaja...

"Ma naravno da je hajdukovcima Pjaca najbolji ili dinamovcima Bruno Petković. Ja nekako gledam što je Marko prošao što se tiče ozljeda, kalvariju s križnim ligamentima i opet se vratio u HNL-u, bez podcjenjivanja hrvatske lige, nitko ju ne smije podcijenjivati. Vratio se i u krug reprezentacije Hrvatske i da čovjek izgleda ovako moćno, treba mu skinuti kapu. Dečko je pokazao karakter i po meni je on najkompletniji nogometaš hrvatske lige."

'Rijeka ima pouzdane igrače'

Koga trenutno vidite kao prvog u ovoj dramatičnoj utrci za prvaka?

"Rijeka je u prednosti u odnosu na Dinamo jer ima +5 uz utakmicu više, ali dobro je neki dan rekao Jakirović. Da je dobro što do kraja prvenstva igraju uvijek prije Rijeke. Udarit će im taj pritisak. Rijeka je u prednosti. Ukoliko do 5. svibnja ne kiksa, Rijeci će na Rujevici biti dovoljan i bod. Jer, stvarno su u dobroj formi, imaju individualce, stabilnu obranu i širinu u kojoj uvijek netko drugi može iskočiti ili započeti u prvih 11. Znači, imaju pouzdane igrače. Uz to, ima još i ovog malog Ivanovića koji je upao u malu krizu. Sad je na klupi, ne dobiva baš priliku, ali možda će se i on razbuditi pred kraj prvenstva."

'Napadači se ocjenjuju prema brojkama'

Nastavio je Jurica Vranješ...

"Nažalost, napadači se ocjenjuju prema brojkama, po golovima. Obregon je ušao par puta, zabijao i sad je on u prednosti, ali Ivanović ima snagu i ono što se traži u europskom nogometu i nadam se da će do kraja i on dati svoj obol. Imaju i njega kojeg baš u zadnje vrijeme ne koriste."

Osijek je uzeo Hajduku 3 boda. Bijeli su izgubili i petu zaredom, kao što smo rekli, u svim natjecanjima, a to im se nije dogodilo desetljećima unazad.

'Hajduku se sve stavilo u tih 5 poraza'

"Hajduk je u negativnom ritmu. Sve se stavilo u Hajduku u tih pet poraza. Od euforije do kraja. To je nogomet, to je tako. Sigurno da kod nekih ljudi koji su vodili Hajduk je postala želja da budu ovo što su sad Rijeka i Dinamo. U 7 dana okrenula im se čitava sezona. U tjedan su dana izgubili dva puta od Dinama i od Rijeke. Moglo se okrenuti drugačije, ali to je tako. Hajduk je velik klub, kao što su veliki Dinamo, Rijeka i Osijek."

Vranješ je nastavio objašnjavati:

"Oni ne trpe druga mjesta. Hajduk je pod mus htio biti prvi ove sezone i sad će biti reset. Treba vidjeti kako će se sve odviti. Jer, ipak je to malo ekipa koja nije ni najmlađa ni najpotentnija, dok Rijeka ima materijala i za budućnost. Ako ostanu na okupu. Mislim da će igrače teško zadržati ako budu prvaci. Bit će ponuda".

'Dinamo izgleda moćno za HNL'

I Dinamo diže formu...

"Dinamo diže formu, da, ali naravno da je tako kad je završetak sezone, a uz to i par igrača im se vratilo nazad. To im je novi impuls u ekipi. Trebao je Dinamo Gorici zabiti najmanje još 2 gola, prema viđenom. Dinamo je suvereno vladao i izgleda stvarno moćno za ovaj naš nivo. Mada, nema se Rijeka što skrivati i idemo prema tome da će odlučujuća biti na Rujevici 5. svibnja za prvaka", zaključio je Jurica Vranješ.